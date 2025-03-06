في استطلاع لمركز أوراد: 75 % من الغزيين يؤيدون إدارة القطاع في المرحلة القادمة من قبل السلطة و53% يفضلون حكومة وحدة وطنية لحكم القطاع على المدى البعيد

96 % من سكان غزة يؤيدون نظام حكم فلسطيني لقطاع غزة، من بينهم 53% يفضلون حكومة وحدة وطنية لحكم القطاع على المدى البعيد

75 % من المستطلعين يؤيدون إدارة قطاع غزة في المرحلة القادمة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية

85 % من فلسطينيي غزة ليس لديهم أي معرفة أو معرفة محدودة حول "لجنة الإسناد المجتمعي"

الغالبية العظمى ليس لها رأي بهذه اللجنة

39 % من المستطلعين يجدون محمد دحلان مناسباً لقيادة الحكومة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية في غزة



رام الله – وطن: أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز العربي للبحوث والتنمية (أوراد) تأييد 75% من سكان قطاع غزة، إدارة القطاع في المرحلة القادمة من قبل السلطة الفلسطينية، بينما يفضل 53% حكومة وحدة وطنية لحكم القطاع على المدى البعيد.

وأجرى المركز الاستطلاع بين 24 و26 / كانون الثاني 2025، وقد خصص حول وجهات نظر الفلسطينيين حول السيناريوهات المطروحة لمستقبل الحكم والإدارة في قطاع غزة، حيث شمل الاستطلاع 600 فلسطيني بالغ من جميع مناطق غزة، بما في ذلك القاطنين في الملاجئ، والمخيمات المؤقتة، والمناطق السكنية.

وتناول الاستطلاع بعض القضايا الخاصة المتعلقة بإدارة قطاع غزة والحكم، ضمن سلسلة ما يعرف بـ"اليوم التالي في قطاع غزة"، وقد جاءت النتائج كما يلي:

أولاً: حكم قطاع غزة

تعكس نتائج الاستطلاع توجهًا واضحًا نحو حكم وطني فلسطيني، حيث أظهرت أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة (96%) يفضلون نظام حكم فلسطيني في القطاع. وعند الاستفسار عن طبيعة الحكومة المستقبلية، تباينت الآراء، حيث صرّح 53% من المستطلَعين يفضّلون تشكيل حكومة وحدة وطنية لحكم القطاع، بينما دعم 26% تشكيل حكومة تكنوقراط ومستقلين، في حين فضّل 16% حكم قطاع غزة من قبل لجنة فلسطينية خاصة معززة من جهات عربية ودولية تتولى إدارة شؤونه.

ثانياً: إدارة قطاع غزة

أظهرت نتائج الاستطلاع أن الغالبية العظمى من المستطلعين (75%) يؤيدون إدارة غزة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، في نفس الوقت الذي يرى 73% منهم أن هذا الخيار واقعي وقابل للتطبيق في المرحلة المقبلة. في المقابل، يؤيد 59% إدارة القطاع من قبل لجنة فلسطينية خاصة معززة من جهات عربية ودولية، إلا أن 58% فقط يرون أن هذا الخيار قابل للتطبيق. أما بالنسبة لحركة حماس، فقد أيّد 20% أن تتولى إدارة القطاع، فيما اعتبر 31% فقط أن هذا الخيار واقعي ضمن الظروف المنظورة.

من ناحية أخرى، كشفت النتائج عن رفض واسع للإدارة الخارجية للقطاع، حيث رفض 88% إدارة غزة من قبل جمهورية مصر العربية، و85% رفضوا تولي دول عربية أخرى هذه المسؤولية، بينما رفض 70% إسناد إدارة القطاع للأمم المتحدة.

ثالثاً: لجنة الإسناد المجتمعي

أظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية فلسطيني قطاع غزة (85%) ليس لديهم معرفة أبداً أو معرفة محدودة حول "لجنة الإسناد المجتمعي" المقترحة من قبل جهات فلسطينية وعربية لتتولى مهام إدارة شؤون قطاع غزة. في المقابل، صرّح 15% بأن لديهم معرفة متوسطة أو واسعة حول اللجنة.

رابعاً: قيادة الحكومة في قطاع غزة

في سؤال حول القيادي الفلسطيني الذي يثق به فلسطينيي قطاع غزة لإدارة المرحلة المقبلة، اختار 39% من المستطلعين القيادي محمد دحلان. وأيّد 23% قيام الرئيس محمود عباس بذلك. بينما اختار 14% القيادي مصطفى البرغوثي، واختار 8% القيادي خليل الحية، و7% رئيس الوزراء السابق سلام فياض. بينما أفاد 7% من المستطلعين بأنهم لا يثقون بأي من هذه القيادات.

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