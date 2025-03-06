انطلاق حملة "كفالة 1000 يتيم من قطاع غزة"

وطن: أطلقت جمعية "عطاء فلسطين" اليوم، حملة بعنوان "كفالة 1000 يتيم من قطاع غزة"، والتي سيكون من أبرز فعالياتها تنظيم إفطار جماعي للأيتام في مخيم "دار الرجاء للأيتام" في القطاع، في الخامس عشر من رمضان الجاري، بالتوازي مع إفطار جماعي خيري يقام في رام الله، حيث ستنقل فعاليات الإفطار بين رام الله وغزة عبر تقنية "زووم".

وقالت رجاء أبو غزالة رئيسة الجمعية إن الحملة جزء من عمل الجمعية التراكمي الرامي لتغطية أكبر عدد من كفالات الأيتام ودعم برامج إغاثتهم، ومنها توفير البيئة الآمنة والدافئة في "بيت الرجاء"، وأضافت، أن الحملة تستهدف الوصول إلى كافة المساهمين حول العالم، لتحقيق هذا الهدف ورسم البسمة على وجوه الأطفال.

وتدعو جمعية عطاء فلسطين الأفراد والمؤسسات بالمساهمة ودعم هذه المبادرة الإنسانية، لما لذلك من أثر إيجابي ومهم في دعم أكبر عدد ممكن من الأيتام، وتتوفر تفاصيل الحملة الموقع الإلكتروني للجمعية، وعبر منصات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمزيد اضغط هنا

#أكبر_عيلة_بالعالم #مليون_صائم #كفالة_1000_يتيم #أيتام_غزة #رمضان_الخير