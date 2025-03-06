جمعية "إيخليليا" تصدر تقريرها الشهري حول جريمة الاستيطان في الضفة الغربية لشهر شباط

وطن: أصدرت جمعية "إيخليليا الأغوار" تقريرها الدوري حول جريمة الاستيطان لشهر شباط 2025، الذي تناول أبرز الانتهاكات التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال خلال هذا الشهر في الضفة الغربية.

ويظهر هذا التقرير التصعيد المتواصل في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين خلال شهر شباط، والتركيز على التجمعات البدوية والرعوية، بهدف اقتلاعها وتهجير سكانها، كذلك الاعتداء على مواشي ومزروعات المواطنين، وهي مصدر الرزق الوحيد لهم، في محاولة من المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال، من قطع أرزاق هؤلاء الرعاة والمزارعين، وتركهم لأراضيهم لكي يتم الاستيلاء عليها لصالح المشروع الاستيطاني.

أبرز الانتهاكات:

01/02/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين البيوت على أطراف بلدة سنجل، في محافظة رام الله والبيرة، واعتدوا على عدة منازل، وأدخلوا أبقارهم إلى حديقة منزل أحد المواطنين هناك.

01/02/2025، اعتدت مجموعة من المستوطنين "الرعاة" على ممتلكات المواطنين، في قرية شقبا، في محافظة رام الله والبيرة، حيث قاموا بحرق ثلاث مركبات، وقلع عدد من أشجار الزيتون، واستكمل جيش الاحتلال هذا الاعتداء بهدم بيوت زراعية وآبار تعود للسكان القرية.

02/02/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين تجمع عرب المليحات في قرية العوجا، في محافظة أريحا والأغوار، حيث قاموا بحرق المسجد التابع للتجمع، وجراراً زراعياً تعود ملكيته لأحد سكان التجمع.

02/02/2025، قامت مجموعة كبيرة من المستوطنين بالهجوم على تجمع بدوي عين الحلوة، واعتدت بهمجية على سكان التجمع، وعلى ممتلكاتهم، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين.

02/02/2025، قامت جيش الاحتلال بشق عدة طرق استيطانية جديدة في أراضي المواطنين، في منطقة العوجا في الأغوار الوسطى.

03/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال باقتحام بلدة قصرى في محافظة نابلس، بتجريف الطرق الزراعية وإغلاق أخرى، في محاولة لمنع المواطنين من الحركة، وبخاصة أن هذه الطرق قريبة من الشارع الرئيسي.

03/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بالهجوم على عدة بيوت تقع على أطراف بلدة سنجل، في محافظة رام الله والبيرة، مما الحق أضراراً مختلفة بعدة منازل، بالإضافة إلى قيامهم برعي أبقارهم بين بيوت المواطنين.

03/02/2025، قام جيش الاحتلال بإصدار (25) اخطاراً سلمتها لأصحاب المحلات التجارية، بهدم هذه المحلات، الواقعة على الشارع الرئيسي في قرية الفندق، وذلك لإرضاء المستوطنين الذين يعبرون بمركباتهم على هذا الشارع.

03/02/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية سوسيا، في محافظة الخليل، واعتدت على ممتلكات المواطنين، وهاجمت إحدى المركبات مما أدى إلى الحاق اضرار بها.

03/02/2025، أقدمت مجموعة من المستوطنين على مهاجمة تجمع عرب المليحات، وقامت بأعمال استفزازية، ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة مستمرة من الاعتداءات بهدف تهجير سكان هذا التجمع البدوي.

04/02/2025، قام جيش الاحتلال، وبرفقة ثلاث جرافات بهدم منزل المواطن بسام الديك، وغرفة زراعية تابعة للمواطن عتبه عبد الرزاق أحمد، في بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت.

04/02/2025، قام جيش الاحتلال، بهدم (8) حظائر أغنام لعود ملكيتها لمواطنين في منطقة عقبة جبر، في محافظة أريحا والأغوار.

04/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في موقع طال على نبع فصايل، في محافظة أريحا والأغوار.

04/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بشق طرق استيطانية جديدة في أراضي المواطنين في منطقة نبع العوجان وذلك لربط البؤر الاستيطانية الرعوية هناك بعضها ببعض.

04/02/2025، أقامت مجموعة من المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في منطقة تل الصميدي بالقرب من السجن العثماني القديم في منطقة الجفتلك، في محافظة أريحا والأغوار.

05/02/2025، اعتدت مجموعة من المستوطنين على الرعاة والمزارعين، وبعض الممتلكات في قرية بردلة في محافظة طوباس.

05/02/2025، هاجم المستوطنون حافلة ركاب قرب إشارات عيون الحرامية، على الشارع الرئيسي، واعتدوا بالضرب على سائق الحافلة مما أدى إلى اصابته برضوض، والحاق أضرار مادية بالحافلة.

06/02/2025، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية رعوية جديدة شرق حاجز تياسير في محافظة طوباس، وأحضروا قطيع من الأبقار إليها.

07/02/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال، ممتلكات المواطنين في منطقة الخلايل في قرية المغير، في محافظة رام الله والبيرة، وادخلوا ماشيتهم إلى خيم المواطنين، واحتجز واعتدى بالضرب على الفتاة هداية رزق أبو نعيم.

08/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإغلاق طريق المعرجات قرب قرية الطيبة، في محافظة رام الله والبيرة، واعتدت على المركبات المارة على هذه الطريق.

09/02/2025، اعتدت مجموعة من المواطنين على سكان قرية العقبة، في محافظة طوباس، واعتدوا بالضرب على المواطن علي محمد عليان، وهدموا (6) خيام، ودمروا ممتلكات وخلية شمسية وصهريج مياه تتبع لعائلة هذا المواطن.

09/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام بلدة حوارة، في محافظة نابلس، وأغلقوا الشارع الرئيسي، وقاموا برقصات وحركات استفزازية في وسط البلدة.

10/02/2025، مجموعة من المستوطنين يقومون برعي أبقارهم وسط قرية جيبيا في محافظة رام الله والبيرة.

10/02/2025، قام جيش الاحتلال بتنفيذ عمليه هدم واسعة لممتلكات المواطنين في خلة الضبع في مسافر يطا، في محافظة الخليل.

11/02/2025، وزع جيش الاحتلال عدداً من إخطارات الهدم على مواطني بلدة أبو ديس في محافظة القدس.

11/02/2025، قام جيش الاحتلال بهدم منزل تعود ملكيته لأحد المواطنين في قرية دير ابزيع في محافظة رام الله والبيرة.

13/02/2025، اقتحمت مجموعة من المستوطنين منزل أحد المواطنين من عائلة دراغمة في منطقة الفارسية في الأغوار الشمالية، في محافظة طوباس، ودمرت جزء من محتوياته، وأكملت اعتداءاتها على المواطنين في هذه المنطقة.

14/02/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين منطقة العوجا، في محافظة أريحا والأغوار، وقاموا بوضع علامات تحمل دلالات "يهودية" في محاولة لطمس المعالم التاريخية الحقيقية في هذه المنطقة.

15/02/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، المواطنين وممتلكاتهم في قرية المنية في محافظة بيت لحم، واعتدت على الأطفال والنساء هناك.

16/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإحضار أبقارهم لرعيها في أراضي المواطنين في منطقة وادي الزيتون قرية إم صفا، في محافظة رام الله والبيرة.

17/02/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين قرية جوريش في محافظة نابلس، واعتدت على المواطنين والحقت أضراراً في (3) منازل، وحطمت عدداً من المركبات.

18/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإغلاق الطريق الرئيسي قرب مستوطنة "شيلو"، في اللبن الشرقية، في محافظة رام الله والبيرة، واعتدت على مركبات المواطنين المارة على الشارع الرئيسي.

19/02/2025، المستوطنون بمشاركة جيش الاحتلال، يعتدون على ناشطين ضد الاستيطان في منطقة الأغوار الشمالية، في محافظة طوباس، ثم يعتقلهما، وهما حسين الهريني، والناشط اندريه الذي يحمل الجنسية الروسية.

20/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، بمهاجمة خيام وكرفانات تابعة لمجموعة من البدو على أطراف بلدة الطيبة في محافظة رام الله والبيرة.

21/02/2025، أقدم جيش الاحتلال على إغلاق الطريق المؤدي إلى مسافر يطا في محافظة الخليل، مما منع الطلاب والهيئات التدريسية من الوصول إلى المدارس، كذلك تسبب هذا الإغلاق بمعاناة كبيرة لسكان المنطقة في تحركاتهم من وإلى مسافر يطا.

21/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام مقام أبو العوف والخربة الأثرية المحيطة به، ونفذوا أعمال "ترميم" داخل هذه المنطقة في محاولة لتغيير معالمها لصالح معتقداتهم، والسيطرة الكاملة عليها.

22/02/2025، اقتحم جيش الاحتلال مدرسة المعرجات، في محافظة رام الله والبيرة، واعتقل (4) عمال كانوا يعملون داخلها، علماً بأن هذه المنطقة تتعرض بشكل دائم ويومي لهجمات المستوطنين.

22/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، باقتحام منطقة العزبة في قرية اللبن الغربي، في محافظة رام الله والبيرة.

23/02/2025، تسللت مجموعة من المستوطنين إلى منطقة واد الجويا بالقرب من مسافر يطا، في محافظة الخليل، وحاولوا سرقة المواشي من عائلة الشواهنة، قبل التصدي لهم من الأهالي، حيث أطلق المستوطنين النار باتجاه المواطنين وبعد ذلك تدخل جيش الاحتلال لحماية المستوطنين.

23/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإدخال معدات ثقيلة إلى منطقة قريبة من بلدة المغير، في محافظة رام الله، والبيرة، من أجل شق طريق استيطاني جديد يربط ما بين البؤر الاستيطانية في منطقة جيعيت.

24/02/2025، قام مستوطنون باقتحام منطقة أبو شيبان شرق مدينة يطا، في محافظة الخليل، بحرق غرف زراعية تعود ملكيتها لعدد من سكان المنطقة.

24/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين، بأعمال تجريف وهدم مساكن وشق طرق استيطانية، في منطقة عين الحلوة في محافظة طوباس.

24/02/2025، قام جيش الاحتلال بأخطار المواطن منذر خضر العموري، من قرية التوانا في محافظة الخليل، بهدم منزله حتى تاريخ 10/03/2025، واذا لم يُنفذ هو هذا الأمر، فسيقوم الاحتلال بهدمه مع تحمل المواطن تكاليف عملية الهدم.

25/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإغلاق طريق المعرجات من جهة أريحا، واعتدت على المواطنين، والمركبات المارة عبر هذا الطريق الواصل إلى محافظة رام الله والبيرة.

25/02/2025، مجموعات من المستوطنين، وتحت حماية جيش الاحتلال، تقوم بتوزيع ملصقات على حواجز الضفة الغربية مكتوب عليها لا مستقبل لكم في فلسطين.

25/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بطعن المواطن محمد نغنغية بالسكين، وهو من ذوي الإعاقة، وذلك في قرية ابزيق، في محافظة طوباس.

25/02/2025، أطلق مستوطنون اغناهم للرعي في أراضي المواطنين وتخريب مزروعاتهم في منطقة فتح سدره، وخربة الحلاوة، وسدة الثعلة، بمسافر يطا، في محافظة الخليل. كما قام جيش الاحتلال بتدريبات عسكرية فيها وفي منطقة البادية أيضاً.

25/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بحراثة أكثر من (20) دونماً وزراعتها بالأشجار تمهيداً لمصادرتها، في قرية بيرين في محافظة الخليل، تعود ملكيتها لعائله برقان.

25/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من عين الرشراش في منطقة الخياط بين قريتي المغير التابعة لمحافظة رام الله والبيرة، وقرية دوما التابعة لمحافظة نابلس.

26/02/2025، قامت مجموعات من المستوطنين بوضع بؤرة استيطانية جديدة، قرب بيت المواطن ياسر أبو عرام، في منطقة خربة سمرا في محافظة طوباس، علماً بأن البيت المذكور يتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات المستوطنين بهدف تهجيره منه والاستلاء عليه.

26/02/2025، وضع جيش الاحتلال يده على ما يقارب (7,671) دونم في محيط مستوطنة كرمئيل، القريبة من خربة إم الخير ومدخل البادية البدوية، في محافظة الخليل.

26/02/2025، هاجمت مجموعة من المستوطنين في قرية سوسيا، المواطن أحمد جبر ويعتدون عليه بالضرب المبرح.

26/05/2025، قامت قوات الاحتلال باقتحام التجمع البدوي خلة الضبع، في مسافر يطا، في محافظة الخليل، وقامت الجرافات التابعة للجيش بعمليات هدم وتدمير واسعة في هذا التجمع، بهدف تفريغ المنطقة من السكان، وتهجيرهم بشكل قسري، تمهيداً للاستلاء على المنطقة.

26/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإطلاق مواشيهم للرعي في أراضي المواطنين وتخريب مزروعاتهم، وذلك في منطقة مغاير العبيد وعدة خرب أخرى في مسافر يطا، في محافظة الخليل.

26/02/2025، قام جيش الاحتلال بتوزيع اخطارات هدم وتوقيف عن البناء لمواطنين في قرية الدير شرق بلدة يطا في محافظة الخليل.

27/02/2025، قام جيش الاحتلال بمصادرة (5) دونمات من أراضي المواطنين في بلدة طمون في محافظة طوباس، لصالح الاستيطان.

27/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين بإطلاق أغنامهم للرعي في أراضي المزارعين في خربة الحلاوة في مسافر يطا، في محافظة الخليل.

27/02/2025، أجبر المستوطنون، وتحت التهديد والاعتداءات اليومية، المواطن ياسر أبو عرام، عن موطنه في خربة سمرا، في محافظة طوباس.

28/02/2025، قامت مجموعة من المستوطنين، بسرقة (15) رأس غنم تعود ملكيتها للمواطن حسين زايد، وذلك في منطقة شلالات العوجا، في محافظة أريحا والأغوار.

28/02/2025، قام الاحتلال باعتقال (3) مواطنين من بلدة حوارة، في محافظة نابلس، وذلك خلال تصدي أهالي البلدة لمجموعة من المستوطنين قامت برعي أغنامها في أراضي المواطنين الزراعية في البلدة.

28/02/2028، قامت مجموعة من المستوطنين بالتسلل الى تجمع وادي الجوايا بالقرب من مسافر يطا، في محافظة الخليل، وحاولوا سرقه مواشي من عائله الشواهين قبل التصدي لهم من الاهالي حيث اطلق المستوطنون النار باتجاه المواطنين وبعد ذلك تدخل جيش الاحتلال باقتحام التجمع والاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين بعد احتجازهم وقد اصيب عدد من المواطنين بالرضوض وحالات الاغماء.

بالإضافة إلى هذه الاعتداءات من طرف المستوطنين وجيش الاحتلال على المواطنين وممتلكاتهم، فقد سجلت "إيخليليا" قرابة (5) عمليات هدم لمنازل مواطنين في بلدة كفر الديك، وقرية مجدل بني فاضل، عدا عمليات الهدم والتهجير القسري، وتدمير الشوارع، التي شنها جيش الاحتلال في مخيم جنين، ومخيمي طولكرم، وبلدة طمون.