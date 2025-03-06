فوز الدكتورة نجاح دقماق من جامعة القدس بالمرتبة الأولى في البحث العلمي القانوني

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الجريدة الرسمية نتائج مسابقة البحث العلمي القانوني الدورة الثانية للعام ٢٠٢٤ اليوم الموافق ٢٤/٢/٢٠٢٥ في مقر وزارة التربية والتعليم وفازت د. نجاح دقماق استاذة القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة القدس بالمرتبة الأولى في مجال قطاع القانون الدولي والقضية الفلسطينية عن بحثها المعنون تأرجح العدالة الدولية بين ضبابية السياسة وعجز انفاذ القانون.

والقت د. دقماق كلمة شكر عن الباحثين الفائزين مبينة أهمية نشر ثقافة البحث العلمي التي تساهم في خلق حافز لزيادة الاهتمام باعطاء الاولوية لجودة محتوى البحوث التي تسهم في جودة مخرجات التعليم مؤكدة على خلق شبكة بحثية وبيئة عمل مشترك بين الباحثين.

وثمنت د. دقماق دور جامعة القدس ممثلة بادارتها الحكيمة التي اولت البحث العلمي اهمية بالغة لإيجاد حلول لقضايا شائكة ومعقدة في مجالات بحثية متعددة لرفعة جامعة القدس وتحقيق اهداف الجودة والتنمية المستدامة وصولا للتصنيف العالمي.

وبدوره هنأ د. عيسى مناصرة عميد كلية الحقوق د. نجاح دقماق على هذا الإنجاز العظيم الذي يبرز تميزها في مجال البحث العلمي القانوني