وزارة شؤون المرأة تستعرض واقع النساء الفلسطينيات في الوطن والشتات

وطن: عشية اليوم العالمي للمرأة، استعرضت وزارة شؤون المرأة واقع النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وفي الشتات من خلال إطلاق تقرير تحليلي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بشكل عام، والنساء الفلسطينيات بشكل خاص بسبب العدوان المتصاعد وتداعيات حرب الإبادة.

يبرز التقرير الأوضاع المأساوية التي تعيشها النساء في قطاع غزة بعد خمسة عشر شهراً من الحرب، حيث فقدت الآلاف من النساء أزواجهن وأطفالهن، وتعرضت أعداد كبيرة للإصابة والإعاقة، فيما تواجه الناجيات من العدوان أوضاعاً معيشية قاسية مع انعدام الأمن الغذائي والخدمات الصحية، وارتفاع معدلات النزوح والفقر والبطالة بين النساء لتتجاوز 95%..

أما في الضفة الغربية، فيتناول التقرير تصاعد العنف الإسرائيلي ضد النساء، خاصة في المخيمات والمناطق المستهدفة بالمداهمات والاعتقالات، حيث تعاني النساء من هدم المنازل والتهجير القسري، إضافة إلى تزايد القيود المفروضة على الحركة، مما يؤثر على وصولهن إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل. كما يسجل التقرير ازدياد حالات العنف المجتمعي كنتيجة مباشرة للأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة.

وفي القدس المحتلة، يتطرق التقرير إلى سياسات التمييز الممنهج ضد النساء المقدسيات، بما في ذلك القيود المفروضة على لم الشمل، وتهديدات سحب الهويات، وارتفاع الضرائب، والتضييق على فرص العمل، مما يجعل النساء المقدسيات الأكثر هشاشة ومعاناة تحت الاحتلال.

أما في الشتات، فيسلط التقرير الضوء على التحديات القانونية والمعيشية التي تواجه اللاجئات الفلسطينيات، حيث يعانين من تقييد الحقوق المدنية والاجتماعية، وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، أن هذا التقرير يأتي في لحظة فارقة تعيشها المرأة الفلسطينية، حيث تواجه النساء في فلسطين إبادة ممنهجة، وتهجيراً قسرياً، وظروفا معيشية كارثية، في ظل صمت المجتمع الدولي. إن الثامن من آذار لهذا العام ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل لحظة لتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق نسائنا، ولمطالبة العالم بمسؤولياته تجاههن.

وأضافت أن التقرير يمثل أداة توثيقية هامة لرصد وتوثيق الانتهاكات، وتعزيز الجهود الوطنية والدولية لحماية النساء الفلسطينيات، كما يشكل مرجعاً هاماً لصناع القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تضمن تمكين المرأة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.



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