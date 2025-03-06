الاحتلال يعتقل 30 مواطنا من الضفة بينهم أطفال

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله، وسلفيت، والقدس.

إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ عدوانه العسكري على محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج، والذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائنا، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.

ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تنفذ عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.