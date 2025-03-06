الصندوق الوطني للديمقراطية في أمريكا يرفع دعوى قضائية لاستعادة الأموال المخصصة من الكونغرس

ترجمة وطن: واشنطن، 5 مارس 2025 - أعلن الصندوق الوطني للديمقراطية NED في أمريكا اليوم عن تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية ضد عدد من الوكالات والمسؤولين في السلطة التنفيذية ، وذلك بسبب حجب التمويل الذي أقره الكونغرس لصالح الصندوق، وهو أمر ضروري لتنفيذ المهام الأساسية للصندوق في دعم الديمقراطية حول العالم.



ووفقًا للدعوى، فقد قامت الجهات الحكومية المعنية بحرمان الصندوق من الوصول إلى 167 مليون دولار من الأموال المُخصصة له مسبقًا، بالإضافة إلى رفض الإفراج عن 72 مليون دولار أخرى تم تخصيصها بالفعل من قبل الكونغرس. وقد أدى هذا القرار إلى إحداث اضطراب كبير في عمليات الصندوق، والتأثير على موظفيه، وعرقلة قدرته على دعم المنظمات الديمقراطية التي تواجه الأنظمة الاستبدادية.



وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، "بيتر روسكام” "يُعد الصندوق الوطني للديمقراطية بمثابة صندوق استثماري لرأس المال الداعم للديمقراطية، حيث يتم توجيه 83% من موارده لدعم الأفراد الذين يناضلون من أجل حرية التعبير، والفكر، والمعتقد. إن التجميد المفاجئ لتمويلنا يُعرض هذه المهمة للخطر ويُضعف دور الصندوق كعامل مضاعف للقوة لصالح المصلحة الوطنية الأمريكية. إن الأمن القومي والازدهار والقيادة العالمية لأمريكا جميعها تستفيد عندما يكون العالم أكثر حرية واستقرارًا"

وأضاف الرئيس التنفيذي للصندوق، دامون ويلسون "يظل الصندوق ملتزمًا بتعزيز الحرية، وقد حظي بدعم قوي من الحزبين لمهمته الأساسية. نحن نتطلع إلى حل هذه الأزمة سريعًا حتى يتمكن شركاؤنا من مواصلة أعمالهم الحيوية في الدفاع عن الحريات الأساسية ضد التمدد الاستبدادي".



وأكدت الدعوى أن القضية لا تتعلق بالمساعدات الخارجية التي تشكل موضوعًا لدعاوى قانونية أخرى، بل تركز على الأموال التي يخصصها الكونغرس مباشرة للصندوق بموجب البند الأول من تشريعات الاعتمادات الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية. ووفقًا للإطار القانوني المنظم لعمل الصندوق، فإن الكونغرس ألزم السلطة التنفيذية بصرف هذه الأموال مباشرة إلى الصندوق، دون منحها سلطة تقديرية بشأن الإفراج عنها.



وخلال أكثر من أربعة عقود، لعب الصندوق الوطني للديمقراطية دورًا محوريًا في مواجهة النفوذ المتزايد للأنظمة الاستبدادية، مثل الصين وإيران وكوبا، وذلك عبر دعم الناشطين المحليين والحركات الشعبية، مما يُسهم في تعزيز الأمن القومي الأمريكي. كما يسعى الصندوق إلى محاربة الرقابة، ودعم المجتمعات المضطهدة، مثل الإيغور، والتيبتيين، وسكان هونغ كونغ، والأقليات المسيحية في الصين. إضافةً إلى ذلك، يسهم عمل الصندوق في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، والحد من موجات الهجرة غير الشرعية، ومكافحة التلاعب بالأسواق العالمية لضمان بيئة تنافسية عادلة للشركات والعمال الأمريكيين.



وبهذه الخطوة القانونية، يسعى الصندوق الوطني للديمقراطية إلى استعادة قدرته على دعم الديمقراطية عالميًا، والاحتفاظ بدوره الريادي كأحد أعمدة السياسة الأمريكية في تعزيز الحرية وحقوق الإنسان.



حول الصندوق الوطني للديمقراطية:

يُعد الصندوق الوطني للديمقراطية مؤسسة خاصة غير ربحية تُعنى بتقديم المنح والمساعدات لتطوير وتعزيز المؤسسات الديمقراطية حول العالم. كما يدعم الصندوق النقابات العمالية، والأسواق الحرة، والجمعيات المهنية المستقلة، إلى جانب تمكين المجتمع المدني، وتعزيز حقوق الإنسان، والإعلام المستقل، وسيادة القانون.



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