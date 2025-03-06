اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات في الضفة الغربية.

وفي نابلس، اقتحمت جيبات احتلالية أحياء عدة من المدينة، وداهمت منزلا في حي النور في شارع تل، وفتشته، وعاثت به خرابا، واعتقلت منه المواطن ناصر قرقش.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية سالم شرق نابلس، وداهمت عددا من المنازل شمال القرية، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة قلقيلية، واعتقلت الأسيرين المحررين موسى صوي، و محمد سلمي، والمواطن فخري سلمي ونجله "يزن" من حي كفر سابا وسط المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية من مدخلها الشمالي، واعتقلت كل من: راشد رضوان، واسامة كايد، وعمران الحسين، وكريم الحسين، وعبد الله الحسين، ومحمد حنون، فيما تركزت المداهمات بحارات: المقبرة، والراس، والصفحة بالمنطقة الشرقية من البلدة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بيت فجار، وداهمت عددا من المنازل، واحتجزت قرابة 30 مواطنا، وأخضعتهم لتحقيق قاس، واعتقلت كلا من: جبر مصطفى طقاطقةً (51 عاما) ونجله محمد، ويوسف حاتم ديرية (23 عاما)، ومحمد ناصر ديرية (22 عاما)، ويوسف سميح الكار، وأحمد انور ثوابته، وأسيد احمد الكار، ومحمد احمد الكار، وداوود محمد ثوابتة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: محمد ابو حسنة، ومنجد الحسيني، وعدي صب لبن، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال اغلاق مداخل بلدات ومخيمات مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها العسكرية في حارات البلدة القديمة، ومحيط الحرم الابراهيمي.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: ‫أحمد وائل عمار، وبراء أشرف هرشة، ومحمد مجدي هرشة من بلدة قفين، ومحمد أيمن خندقجي من بلدة علار، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

وفي رام الله، داهم جيش الاحتلال منازل خلال اقتحامه مدينة البيرة، وقريتي بيت سيرا وعين قينيا غرب رام الله، وأم صفا شمال غرب، فيما داهمت قوة من جيش الاحتلال بلدتي دير جرير وبيتين شرقاً.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية عين سينيا شمال رام الله، وتسببت بأزمة مرورية خانقة للمركبات الخارجة من المدينة.