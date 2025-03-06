الاحتلال يهدم منشآت في الأغوار الشمالية

وطن: شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منشآت لأحد المواطنين في منطقة البرج بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن الاحتلال اقتحم التجمع وشرع بهدم منشآت للمواطن راضي خليل زواهرة.

وكان الاحتلال هدم للمواطن ذاته قبل أشهر خياما سكنية، وحظائر ماشية، بحجة عدم الترخيص.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال شباط الماضي 79 عملية هدم طالت 156 منشأة، بينها 109 منازل مأهولة، و5 غير مأهولة، و34 منشأة زراعية وغيرها، وتركز الهدم في محافظات الخليل بهدم 55 منشأة، ثم محافظة جنين يهدم 26 منشأة والقدس بـ 19 منشأة وسلفيت بـ 15 منشأة.

يتبع..