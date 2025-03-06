دوري أبطال أوروبا: ليفربول وإنتر وبرشلونة وبايرن يواصلون تألقهم نحو ربع النهائي

وطن: عاد ليفربول الأربعاء بفوز ثمين من العاصمة الفرنسية، إذ أسقط باريس سان جرمان بهدف متأخر (1-0).

هيمن أصحاب الأرض على معظم مجريات اللقاء، إلا أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر تصدى لسلسلة من الفرص الخطيرة، خصوصا من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والفرنسي عثمان ديمبيليه.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة (86)، حينما استغل هارفي إيليوت، الذي دخل بديلا، هجمة مرتدة سريعة بعد تمريرة متقنة من المهاجم الأوروغوياني داروين نونييس، موجها ضربة موجعة لفريق العاصمة.

وبرز أليسون بنحو خاص في الشوط الأول، متصديا لمحاولات باريس سان جرمان عبر ديمبيليه وكفاراتسخيليا، فضلا عن تسديدة مباغتة لديزيريه دويه في الدقيقة 79. بفضل هذا الفوز، بات ليفربول قريبا من حسم بطاقة التأهل، في انتظار لقاء الإياب على ملعبه.

برشلونة يتفوق على الرغم من الطرد

وحصد برشلونة فوزا صعبا خارج قواعده على حساب بنفيكا البرتغالي (1-0)، على الرغم من خوضه أكثر من ثلثي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه الشاب باو كوبارسي (22).

وأضاع بنفيكا عدة فرص خطيرة اصطدمت بتألق الحارس فويتشيك تشيشني، فيما أثمرت هجمة خاطفة في الدقيقة 61 عن اقتناص البرازيلي رافينيا للكرة وتسديدها في الزاوية اليسرى لمرمى أصحاب الأرض، رافعا رصيده إلى تسعة أهداف في تسع مباريات هذا الموسم.

ودانت السيطرة الميدانية نسبيا لبنفيكا بعد الطرد، وكاد أوركون كوكجو يفتتح التسجيل من ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس تشيزني بصعوبة، بينما أهدر أكتوركوغلو فرصة برأسية في الدقيقة 43. وساهم الحارس في الحفاظ على نظافة الشباك بتصديات حاسمة، ليضمن للفريق الكتالوني ثلاث نقاط ثمينة قبل مواجهة الإياب في كامب نو.

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بايرن يفك عقدة ليفركوزن

واستعاد بايرن ميونيخ عافيته الأوروبية بفوز ثلاثي دون رد على ضيفه باير ليفركوزن في مواجهة ألمانية–ألمانية.

افتتح هداف الفريق، الإنجليزي هاري كاين، التسجيل برأسية مبكرة (9)، قبل أن يضاعف جمال موسيالا النتيجة (54) مستغلا خطأ من حارس الضيوف ماتاي كوفار. وأضاف كاين هدفه الشخصي الثاني (75) من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف في عشر مباريات في المسابقة هذا الموسم.

وعانى ليفركوزن من طرد الفرنسي نوردي موكييلي (62)، ما سهل سيطرة بايرن على مجريات اللعب في الشوط الثاني. بهذا الفوز، يكسر عملاق بافاريا سلسلة من ست مواجهات بلا انتصار أمام كتيبة المدرب تشابي ألونسو، ويعزز آماله في مواصلة مشوار البطولة بثبات.

إنتر يستعرض بثنائية

وقطع إنتر ميلان شوطا كبيرا نحو ربع النهائي إثر تفوقه خارج أرضه على فينورد الهولندي (2-0)، في أول اختبار قاري للمدرب روبن فان بيرسي الذي تسلم مهمة قيادة فينورد خلفا للدنماركي براين بريسك.

افتتح الفرنسي ماركوس تورام التسجيل (38) بعد تحرك جماعي مميز بدأه دنزل دمفريس، فيما وسع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الفارق (50)، ليصل إلى هدفه الثامن عشر في دوري الأبطال، محطما رقم الأسطورة ساندرو ماتسولا.

وأهدر البولندي بيوتر جيلينسكي فرصة إضافة الهدف الثالث من نقطة الجزاء (64)، إذ تألق الحارس تيمون فيلينروثر بتصد مزدوج، لتنتهي المباراة بفوز ثمين لإنتر على ملعب صعب، وهو ما يضعه في موقف مريح قبل مواجهة الإياب على أرضه.