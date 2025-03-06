ترامب يهدد حركة حماس ويتوعد سكان غزة.. "أنتم أموات إذا احتفظتم بالرهائن"

وطن: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حركة "حماس" بالقضاء عليها في حال لم يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، متعهدا بأن "أي عضو من أعضاء حماس ليس في مأمن".

وقال ترامب مخاطبا حماس في تدوينة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "سوشيال تروث": "أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقا، وأعيدوا فورا جميع جثث الأشخاص الذين قتلتموهم، وإلا انتهى الأمر بالنسبة لكم".

وأضاف في تصريحاته التي جاءت بعد اجتماعه مع عدد من الأسرى الإسرائيليين السابقين بالبيت الأبيض، أن "المرضى والمختلون فقط هم من يحتفظون بالجثث وأنتم مرضى ومختلون".

وتابع الرئيس الأمريكي في خطابه الموجه لحماس: "التقيت للتو برهائنكم السابقين الذين دمرتم حياتهم، هذا هو تحذيركم الأخير"، مشيرا إلى أنه "يرسل لإسرائيل كل ما تحتاج إليه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو من أعضاء حماس في مأمن".

وطالب ترامب قيادة حماس بمغادرة قطاع غزة: "بينما لا تزال لديكم الفرصة"، مضيفا: "إلى شعب غزة أقول إن مستقبلا جميلا ينتظركم ولكن ليس إذا احتجزتم الرهائن، إذا احتفظتم برهائن أنتم أموات! خذوا القرار الصحيح"".

وجدد ترامب مطالبه بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة "وإلا فسيكون الثمن جحيما لاحقا"، حسب تعبيره.

يأتي ذلك بعد تأكيد البيت الأبيض إجراء إدارة الرئيس الأمريكي مباحثات مباشرة مع حركة حماس، عقب أنباء في الإعلام الإسرائيلي والأمريكي بشأن ذلك.

وقالت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت في حديث للصحفيين، إن إدارة ترامب أجرت مباحثات مع حماس، وإن المحادثات "مستمرة".

وأضافت أن "المبعوث الخاص المشارك في المفاوضات بشأن غزة لديه السلطة للتحدث مع أي شخص، وتم التشاور مع إسرائيل في هذا الشأن".

وأثارت الأنباء عن حدوث مباحثات أمريكية مع حماس ضجة في أوساط الاحتلال، وانتقادات، فيما قال ديوان رئيس حكومة الاحتلال: "عبرنا عن موقفنا بشأن المحادثات الأمريكية المباشرة مع حماس".