"جوال" تطلق خدمة الرقم المميز لتعزيز تواصل الأعمال مع الزبائن

وطن: أعلنت شركة "جوال" عن إطلاق "خدمة الرقم المميز" التي تتيح لأصحاب الأعمال تسهيل تواصل زبائنهم معهم وزيادة رضاهم.

يتميز الرقم ببدءه بـ "1700" متبوعاً بست خانات، مع إمكانية استقبال المكالمات من جميع الشبكات الفلسطينية.

وتوفر الخدمة عدة مزايا، منها:

-جعل رقمك أسهل للحفظ مما يسهل اتصال زبائنك بك.

-زيادة فرص التسويق وتوسيع قاعدة المشتركين.

-لا توجد تكلفة إضافية مقابل المكالمات الواردة للرقم

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