الرفيق الرجوب يطالب بوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية تجاه الرياضة الفلسطينية

وطن: عقد الفريق جبريل الرجوب ، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، للحديث حول الانتهاكات الإسرائلية بحق الرياضة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها جراء الظروف الراهنة.

ورافق الفريق الرجوب في المؤتمر الصحفي، السبّاحة الأولمبية فاليري ترزي، لاعبة منتخبنا الوطني للسباحة.

واستهل الفريق الرجوب كلمته بالتعبير عن تقديره لرابطة المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة (ACANU) على تسهيل انعقاد المؤتمر الصحفي الهام. وقال الفريق الرجوب: "نحن هنا اليوم لنسلط الضوء على الوضع الكارثي المستمر الذي يواجهه الرياضيون والرياضة الفلسطينية على مدار السبعة عشر شهراً الماضية، وعلى مدى 75 عامًا من الاحتلال غير الشرعي".

وأضاف الفريق الرجوب: "دُمّرت بنيتنا التحتية الرياضية بالكامل، وفقد العديد من رياضيينا حياتهم بسبب آلة الحرب الإسرائيلية العمياء. وفي الوقت ذاته، يحرض الأولمبيون الإسرائيليون ولاعبو كرة القدم والمسؤولون الرياضيون علنًا على الإبادة الجماعية، في حين تُستخدم أموال المنظمات الرياضية الدولية لتمويل فعاليات تُقام في مستوطنات غير شرعية أُنشئت على أراضٍ فلسطينية معترف بها دولياً ومسروقة من أصحابها الشرعيين".

وتابع: "تكافئ اللجنة الأولمبية الإسرائيلية رياضيين مثل بيتر بالتشيك، الذي حرّض علنًا على الإبادة الجماعية، بجعله حامل العلم للوفد الأولمبي الإسرائيلي في أولمبياد باريس. وفي الوقت ذاته، تحاول الحكومة الإسرائيلية إسكات صوتنا عندما نتحدث علنًا ضد هذه الانتهاكات".

وحث الفريق الرجوب المجتمع الدولي على احترام التزاماته تجاه الميثاق الأولمبي ولوائح جميع المنظمات الرياضية، وذلك من خلال اتخاذ موقف حازم ضد الإبادة الجماعية، والفصل العنصري، والظلم الممنهج. مضيفاً أن جوهر الأولمبية هو "خلق أسلوب حياة قائم على متعة الجهد، والقيمة التعليمية للمثال الجيد، والمسؤولية الاجتماعية، واحترام المبادئ الأخلاقية الأساسية العالمية".

وطالب الفريق الرجوب، الهيئات الرياضية الدولية بفرض عقوبات على إسرائيل حتى تمتثل للقوانين والمبادئ الدولية، وإنهاء رعاية الفرق الإسرائيلية العاملة داخل نظام الفصل العنصري، والعزل الرياضي وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة التي تحتم على جميع الدول الموقعة الامتناع عن المشاركة الرياضية مع الدول التي تمارس الفصل العنصري.

وفي حديثها، قالت ترزي إن زيارتها لمقر اللجنة الأولمبية الدولية أتاحت لها كتابة كلمات السلام والوحدة والتضامن وهي من القيم الأساسية للميثاق الأولمبي التي تؤمن بها وتسعى للترويج لها.

وأشارت إلى أن وجودها هنا ليس لعرض قصتها كلاعبة فقط، وإنما لفضح انتهاكات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية، وتسليط الضوء على معاناة الرياضيين الفلسطينيين، لافتةً إلى أن الرياضة في فلسطين ليست مجرد منافسة، بل هي وسيلة للبقاء والصمود والأمل.

وتطرقت ترزي إلى التحديات والعراقيل التي يواجهها الرياضيون في فلسطين عند الاستعداد للمشاركة في الاستحقاقات الدولية، بسبب الظرف الصعب المفروض عمداً والذي يجعل من التدريب والمنافسة حلم لدى الكثيرين، مشيرةً إلى استشهاد المئات من الرياضيين في قطاع غزة، الذين ارتقوا خلال العدوان على قطاع غزة، فضلاً عن استهداف العديد من المنشآت والمقرات الرياضية.

واستعرضت ترزي خلال المؤتمر قصص عدد من الرياضيين الذين استشهدوا في غزة، منهم إبراهيم قصيعة، لاعب الكرة الشاطئية المتميز الذي ارتقى بعد أيام من عودته من دورة الألعاب الآسيوية، وبلال أبو سمعان، مدرب المنتخب الوطني لألعاب القوى، والسفير الأولمبي الشاب، الذي استشهد بحادث مأساوي أثناء تطوعه لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

ودعت ترزي اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية إلى العمل على إنهاء هذه المعاناة بالمبادئ والقوانين الجامعة والتدابير الحاسمة.

وطالبت ترزي بالتمسك بالمبادئ الأساسية للرياضة التي تقوم على نهج سليم في إدارتها، يساوي بين جميع الرياضيين ويضمن حقوقهم في التدريب والمنافسة.

كما دعت مجتمع الرياضة العالمي إلى الوقوف مع الرياضة الفلسطينية ورياضييها الذين يناضلون من خلالها، مؤكدةً على حق الفلسطينيين بارتداء علم بلدهم وتمثيل منتخباتهم الوطنية بفخر، وكذلك سعيهم للتغلب على العقبات، والتشبث بالأمل بمستقبل أفضل لهم.

مرفق بيان صحفي حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية