إصابة طفلة وشابة برصاص الاحتلال خلال اقتحام قصرة جنوب نابلس

وطن: أصيبت مساء اليوم الاربعاء، طفلة وشابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف نقلت طفلة (9 سنوات) أصيبت برصاص الاحتلال بالرأس خلال اقتحام بلدة قصرة جنوب نابلس، في وقت أصيبت فيه شابة (20 عاما) برصاصة في الرأس.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قصرة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.