لليوم الخامس.. مواطنون يفطرون على حواجز الاحتلال بمحيط نابلس

وطن: تناول مئات المواطنين اليوم الأربعاء، إفطارهم على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية بأن مئات المواطنين العالقين على حواجز الاحتلال المحيطة بنابلس تناولوا إفطارهم عليها، بسبب إغلاقها من قبل قوات الاحتلال، وتشديد إجراءاتها عليها.

يذكر بأن قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها على الحواجز المحيطة بنابلس، الأمر الذي يؤدي لاحتجاز مئات المواطنين عليها، وتأخيرهم عن الوصول لمنازلهم، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المواطنين.