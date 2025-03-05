إدارة ترامب تفاوض حماس مباشرة على الأسرى الأميركيين ووقف الحرب

وطن: أورد موقع "أكسيوس" الأميركي خبرا حصريا قال فيه إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول إطلاق سراح الأسرى الأميركيين في قطاع غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

ونقلت عن مصدرين، على دراية مباشرة بالمحادثات، بشرط عدم الكشف عن هويتهما، قولهما إن المحادثات التي أجراها المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون الأسرى آدم بولر، لم يسبق لها مثيل.

لا علماً مباشرًا "لإسرائيل"

وبينما تشاورت إدارة ترامب مع "إسرائيل" حول إمكانية التعامل مع حماس، علمت دولة الاحتلال بجوانب المحادثات من خلال قنوات أخرى، حسبما قال أحد المصادر.

من جانبه، قال قنصل الاحتلال في نيويورك إنه "إذا أسفرت محادثات أميركا وحماس عن عودة جميع المختطفين فسنكون سعداء".

بدورها، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر مطلع قوله إن "إسرائيل قلقة للغاية من المحادثات المباشرة لإدارة ترامب مع حماس".

وركزت المحادثات جزئيا على إطلاق سراح الأسرى الأميركيين، وهو أمر يقع ضمن اختصاص بولر كمبعوث للأسرى.

لكنها تضمنت أيضا مناقشات حول اتفاق أوسع للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وقال مسؤول أميركي إن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خطط أيضا للسفر إلى الدوحة هذا الأسبوع للقاء رئيس وزراء قطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار لكنه ألغى الرحلة مساء الثلاثاء بعد أن رأى أنه لا يوجد تقدم من جانب حماس.

نهج مختلف

وعلق الموقع بأن نهج ترامب في الصراع اختلف بشكل حاد عن نهج الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بما في ذلك تهديد حماس مرارا وتكرارا بـ"الجحيم" واقتراح "استيلاء" الولايات المتحدة على غزة.

وأضاف أن التفاوض المباشر مع حماس، خاصة دون موافقة "إسرائيل"، يُعتبر خطوة أخرى لم تتخذها الإدارات السابقة.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة لم تشارك من قبل في محادثات مباشرة مع حماس، التي صنّفتها "منظمة إرهابية" في عام 1997.

5 أسرى أميركيين

وذكر أكسيوس أن حماس لا تزال تحتجز 59 أسيرا في غزة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي أكد أن 35 منهم لقوا حتفهم. وتعتقد المخابرات الإسرائيلية أن 22 محتجزا ما زالوا على قيد الحياة، وأن وضع اثنين آخرين غير معروف.

ومن بين المحتجزين المتبقين 5 أميركيين، بينهم واحد هو إيدان ألكسندر البالغ من العمر 21 عاما والذي يعتقد أنه على قيد الحياة.

وانتهى وقف إطلاق النار الذي استمر 42 يوما والذي كان جزءا من المرحلة الأولى من اتفاق غزة يوم السبت بعد أن لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديده.

المصدر : "أكسيوس"