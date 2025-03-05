مستوطنون يداهمون عرب المليحات شمال غرب أريحا

وطن: داهم مستوطنون مساء اليوم الأربعاء، قرية عرب المليحات في منطقة المعرجات، شمال غرب اريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، بأن مجموعة من المستوطنين، اقتحموا قرية عرب المليحات، وداهموا حظيرة أغنام للمواطن عطا سليمان كعابنة وفتشوها، وتجولوا بين مساكن المواطنين، وأثاروا أجواء من الرعب والخوف بين المواطنين.

وأكد أن هذه الاقتحامات تأتي ضمن مخطط متكامل يستهدف التجمعات البدوية، من خلال التضييق المستمر وممارسات التهجير القسري.