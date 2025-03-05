الاحتلال يهدم منزلا في رافات شمال غرب القدس

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في قرية رافات شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم القرية، وحاصر منزل المعتقل هايل عيسى ضيف الله (58 عاماً)، قبل أن تقدم جرافاته العسكرية على هدمه.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال هاجمت الصحفيين الذين تواجدوا لتغطية عملية الهدم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوبهم، ولاحقتهم، ما أدى الى إصابة الصحفي يوسف شحادة في الرأس نتيجة للسقوط.

يشار إلى أن ضيف الله، اعتُقل بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب مستعمرة "جفعات أساف" شرق رام الله، في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي.