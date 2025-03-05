جنوب إفريقيا تتهم "إسرائيل" باستخدام التجويع سلاحا في العدوان على غزة

وطن: أدانت حكومة جنوب أفريقيا، رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاقها للمعابر الحدودية، في وقت يعاني فيه القطاع من معاناة لا حصر لها، ويحتاج بشكل عاجل إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.

وقالت في بيان، اليوم الأربعاء، إن منع دخول الغذاء إلى غزة هو استمرار لاستخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، منوهة إلى أن وقف إدخال المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والقانون الإنساني الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة.

ودعت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر ودون عوائق إلى جميع مناطق قطاع غزة.

كما أدانت في بيانها العدوان الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، والذي يمثل تصعيدا خطيرا، ويهدد بشكل أكبر السعي الفلسطيني إلى تقرير المصير وإقامة الدولة.