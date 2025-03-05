غزة: 48,440 شهيدا و111,845 مصابا منذ بدء العدوان

وطن: ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 48,440، والإصابات إلى 111,845 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت مصادر طبية، إن 35 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، 30 منهم جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، وشهيد متأثرا بجروحه التي أصيب بها في وقت سابق، إضافة إلى 4 شهداء استشهدوا مؤخرا، إلى جانب 10 إصابات.

وما يزال عدد من الضحايا والشهداء تحت أنقاض المباني المدمرة، وفي الطرقات، وسط محاولات لإنقاذهم غير أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع بعد الوصول إليهم.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانا على القطاع أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من المواطنين، بينهم نحو 17,581 طفلا، وحوالي 12,048 امرأة، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، ما أدى إلى انخفاض عدد سكان القطاع بمقدار 6% مع نهاية عام 2024.

وتسبب العدوان أيضا في تهجير أكثر من 85% من مواطني القطاع أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون، من منازلهم بعد تدميرها، كما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان.

ويعيش نصف القطاع حاليا في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآدمية، وسط دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية وممتلكات المواطنين، حيث تشير التقديرات الى أن أكثر من 80% من قطاع غزة مدمر.

ويواجه نحو 96% من مواطني قطاع غزة (2.2 مليون نسمة) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى أيلول/سبتمبر 2024، كما يواجه أكثر من 495 ألف مواطن (22% من السكان) مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الخامسة) ومنهم معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.