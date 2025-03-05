لبنان: مُسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في رأس الناقورة.. ونجاة ركابها

وطن: استهدفت مُسيّرة إسرائيلية، اليوم الاربعاء، سيارة عند رأس الناقورة.

وبعد ذلك أغارت المُسيّرة مرة ثانية لإبعاد مواطنين حاولوا الوصول إلى السيارة المستهدفة، ثم أغارت للمرة الثالثة بعد محاولة الجيش اللبناني الوصول إليها.

وفي وقتٍ لاحق، عُلم بنجاة ركّاب السيارة المستهدفة من الاحتلال في رأس الناقورة، وقد تمكّن الجيش اللبناني والصليب الأحمر من الوصول إليها.

ويأتي هذا العدوان الإسرائيلي في سياق الخروقات المستمرة التي يُمارسها الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يواصل اعتداءاته على الجنوب والبقاع.

وارتقى شهيد، أمس، في غارة للاحتلال على سيارة في بلدة رشكنناي في قضاء صور، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقبل ذلك، أصيب أحد المواطنين في بلدة كفركلا الجنوبية بنيران مباشرة من الاحتلال، وذلك أثناء تفقّده منزله قرب بوابة فاطمة.

يُذكر أنّ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يخرقه الاحتلال بشكل متواصل، كان قد دخل حيّز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وسط بقاء احتلال "الجيش" الإسرائيلي لـ5 نقاط لبنانية (تلّة العويضة، جبل بلاط، تلّة اللبونة، تلّة العزية وتلّة الحمامص)، ورفضه الانسحاب منها.