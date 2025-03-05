منتدى شارك الشبابي وصندوق الأمم المتحدة للسكان يعلنان نتائج نموذج محاكاة الأمم المتحدة الوطني 2025

• 80 مشاركًا من 10 كليات حقوق وعلوم سياسية يتنافسون في محاكاة حقيقية لجلسات الأمم المتحدة

• الفائزون في جلسات مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يتوجون بتقديم مشاريع قرارات مبتكرة

وطن: تنافس ثمانون شابا وشابة من 10 كليات حقوق وعلوم سياسية من مختلف الجامعات الفلسطينية، في محاكاة حقيقية لآليات العمل داخل الأمم المتحدة خلال (نموذج محاكاة الأمم المتحدة الوطني 2025)، الذي نظّمه منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك ختاما لسلسلة من النماذج المحلية التي تم تنفيذها في الجامعات على مدار العامين الماضيين، لمنح الشباب فرصة فريدة لاكتسابهم مهارات الدبلوماسية والتفاوض وصياغة القرارات الدولية، حيث تنافس المشاركون في محاكاة جلسات مجلس الأمن، الجمعية العامة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

أبرز المشاريع والقرارات الفائزة

وأظهرت نتائج المنافسة فوز مشروع القرار الذي قدمته روسيا والصين في مجلس الأمن، بعنوان "تأسيس صندوق الابتكار للذكاء الاصطناعي الأمني. وفاز مشروع القرار المشترك بين بريطانيا وكندا في الجمعية العامة بعنوان "من التسلح إلى الاستثمار في السلام والازدهار، ودعم الدول التي عانت من الحروب". كما فاز مشروع القرار المقدم من مصر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان "الهجرة الذكية: نموذج مستدام لإدارة تدفقات اللجوء والهجرة". في حين فاز مشروع القرار المقدم من فلسطين لصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "إنشاء وكالة أممية لضمان وصول الناجيات من العنف إلى العدالة"، مما يعكس التزام الشباب الفلسطيني بقضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية".

تجربة محاكاة حقيقية للأمم المتحدة

وأفاد سارة عنبر - مديرة البرامج في منتدى شارك الشبابي، بأن فعاليات النموذج بدأت عبر سلسلة من الجلسات التدريبية التي امتدت على مدار أربع أسابيع، شملت تدريبا عن بُعد وورش عمل تخصصية حول آليات العمل الدبلوماسي، حيث تم تمكين المشاركين من إعداد أوراق الموقف، كتابة الخطابات الافتتاحية، والتفاوض حول مشاريع القرارات.

وتابعت:"تُوجت الفعاليات بجلسات محاكاة حية في مدينة أريحا، حيث شهد المشاركون تجربة محاكاة حقيقية لمناقشات الأمم المتحدة، وقدموا مشاريع قرارات مبتكرة حول قضايا دولية شائكة تتعلق بالأمن، التنمية، والعدالة".

وقالت:"يعد نموذج محاكاة الأمم المتحدة الوطني خطوة هامة نحو تمكين الشباب الفلسطيني وصقل مهاراتهم الدبلوماسية والقيادية، وتوفير منصة لهم للمشاركة الفاعلة في العمل الدبلوماسي الدولي".

واكد ان هذا الحدث يعكس التزام منتدى شارك الشبابي وصندوق الأمم المتحدة للسكان بإعداد جيل من القادة الشباب الذين سيكون لهم دور بارز في تحقيق العدالة، السلام، والتنمية المستدامة في فلسطين والعالم.

دور صندوق الأمم المتحدة للسكان

وواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان دعم هذا النموذج من خلال تقديم رؤى هامة حول آليات ضمان حقوق الناجيات من العنف، حيث قدّم مشاركون من اللجنة الخاصة بهذا الموضوع مشاريع حلول مبتكرة تساهم في تقديم الدعم للناجيات في أنحاء العالم، بما يعكس دور الصندوق في تعزيز العدالة والمساواة.

حفل تكريمي وإشادات رسمية بدور الشباب

واختتم النموذج بحفل تكريمي حضره ممثلون عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والتربية والتعليم العالي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنتدى شارك الشبابي. وزعت خلاله الجوائز على الفائزين في كل لجنة، حيث تم تكريم أفضل وفد، أفضل مفاوض، أفضل دبلوماسي، وأكثر من قام بالبحث والمعرفة.

وعبر ممثلو المؤسسات الدولية عن تقديرهم للدور الكبير الذي يلعبه الشباب الفلسطيني في تعزيز السلام والتنمية في العالم، مؤكدين على أهمية مثل هذه المبادرات التي تعزز من قدرات الشباب وتمكنهم من المشاركة الفاعلة في القضايا الدولية.