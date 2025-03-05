شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلـنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا وذلك يوم الخميس الموافق 6/3/2025 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من منطقة الطيرة وتشمل: إسكان سامراء والمجاورين ، إسكان أويس أبو سرحان والمجاورين

إسكان الأمل والمجاورين ، إسكان نوح 1+2 والمجاورين

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.