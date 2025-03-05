مجموعة بنك فلسطين تستكمل سلسلة إفصاحات الاستدامة الخاصة بها وتصدر تقريرها الدوري للاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير"GRI"

وطن: أصدرت مجموعة بنك فلسطين، تقريرها الدوري للاستدامة لعامي 2022/2023 تحت شعار "مستقبل أخضر ومستدام"، حيث يعد التقرير الأول على مستوى مجموعة بنك فلسطين والثاني على مستوى بنك فلسطين. واستعرض التقرير الجديد أداء الاستدامة الخاص ببنك فلسطين وشركات المجموعة. واعتماده من المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI.

ويبين التقرير، الإنجازات التي تمكنت مجموعة بنك فلسطين من تحقيقها على مستوى القطاع المصرفي الفلسطيني، والتي سلط فيها الضوء على أداء شركات المجموعة، التي تقدم خدمات مالية وغير مالية، وعرضها بطريقة تعكس الإنجاز المحرز في مختلف محاور الاستدامة، بما يخدم استراتيجية وآلية عمل كل شركة من الشركات التابعة.

ويقدم التقرير ملخصاً لأداء الاستدامة الخاص بمجموعة بنك فلسطين على مدار العامين المنصرمين، حيث عمل على تغطية مختلف محاور الاستدامة وتقييم الانجاز المتحقق في كل محور، خاصة وأن اختيار المواضيع التي تم التركيز عليها في التقرير لم تأتي عبثاً، وإنما جاءت بناء على تطلعات وأراء واقتراحات أصحاب المصلحة من مساهمينا، وعملائنا، وموردينا، وموظفينا والمجتمع المحلي، والذين يشكلون مرجعيتنا الرئيسية، فلا يمكن تحقيق أي تقدم بمعزل عن تطلعاتهم وطموحاتهم. بحيث تشكل هذه التقارير حلقة الوصل بيننا وبينهم.

وجاء إصدار التقرير في ظروف سياسية واقتصادية صعبة ارتبطت بأقسى حرب عاشها الشعب الفلسطيني، تركت آثارها الواضحة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولكن المجموعة لم تتوانى عن دورها ومسؤوليتها المتعلقة بالعمل المستدام بل وعملت بجهود مضاعفة لخدمة البيئة والمجتمع، وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية ودورها في غزة والضفة نتيجة الحرب، هذا إلى جانب توفير مساهمات إضافية لدعم جهود الإغاثة، وتحقيق التوازن بين الاهتمام بالمجتمع والبيئة. ولعل أهم ما يميز التقرير الحالي هو التطرق للبعد البيئي والإفصاح عن المؤشرات المرتبطة به. بحيث لم يتم تغطيته في التقرير السابق وذلك نتيجة لاختيار الالتزام البيئي كأحد أهم اهتمامات أصحاب المصلحة لدى مجموعة بنك فلسطين.

من ناحيته، عبر هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين عن سعادته بإصدار تقرير الإستدامة الذي يتوج أعمال المجموعة، قائلاً: "بالرغم من التحديات الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الفلسطيني، فإن مجموعة بنك فلسطين لم تتوانى عن الأهداف التي رسمتها، وعن الخطط المتمثلة في المضي قدماً في رحلتنا نحو مستقبل أخضر ومستدام، مهما كانت الصعوبات والتحديات. وكان وما يزال التزامنا نابعاً من إيمان حقيقي بأهمية الاستدامة وتداخلها في مختلف القطاعات الاقتصادية، فلا يمكن تحقيق أي إزدهار وتقدم بمعزل عن الاستدامة ومحاورها".

وأضاف الشوا أن إعداد هذا التقرير في مثل هذه الظروف جاء ليكون دليلاً واضحاً على التزام المجموعة باستراتيجية ومبادىء الاستدامة انسجاماَ مع تطلعاتنا كقادة للعمل المستدام في القطاع المصرفي الفلسطيني. حيث أن المجموعة سعت إلى تقديم نموذج تحتذي به مؤسسات القطاع الخاص كافة، من أجل الوقوف على مسؤولياتها فيما يتعلق بتطبيق معايير الاستدامة، من خلال الموزانة بين مختلف محاور الاستدامة دون أن يطغى أي محور على الآخر، وفق استراتيجية مدروسة وممنهجة، تركز في مضمونها على استحداث القيمة المشتركة بينها.

من جهتها أعربت د. تفيدة الجرباوي رئيسة لجنة الاستدامة في مجلس إدارة بنك فلسطين عن اعتزازها بإصدار المجموعة لتقريرها الأول للاستدامة، والذي يشكل نقلة نوعية مهمة على صعيد رحلة الاستدامة في مجموعة بنك فلسطين وعلى الرغم من تفاقم الأوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتماعيه في فلسطين الناجمة عن الحرب على غزة.

وأكدت الجرباوي على تعهد والتزام المجموعة بالسير والعمل وفق تطلعات أصحاب المصلحة، فلم نعتد العمل بمعزل عن عملائنا وموظفينا ومسـاهمينا، لذلـك عزمنـا علـى إشـراكهم في جميـع اسـتراتيجياتنا، وبـات تقدمنـا ونجاحنـا يقاس وفـق مـدى قدرتنـا علـى تحقيـق تطلعاتهـم وطموحاتهـم عبـر إشــراكهم في تحديــد موضوعــات جوهريــة التــي توجــه اســتراتيجيتنا، ممــا وفــر لنــا مداخلات قّيمــة، ومكننــا مــن استكشــاف أولويــات أصحـاب المصلحـة، والتـي تركـزت علـى مختلـف محـاور الاستدامة.

بدوره، أكد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين أعتزازه بهذا الإنجاز المتميز والذي شكل علامة فارقة في مسيرة الاستدامة في المجموعة. حيث عزز هذا التقرير قدرتنا على الإبلاغ والافصاح عن مؤشرات الاستدامة الخاصة بنا وهو ما يعكس بصورة أو بأخرى التقدم الذي حققه البنك، بحيث باتت الاستدامة لغة حوار مشتركة بين مختلف شركات المجموعة. حيث أنطلقت المجموعة بخطوات واضحة وممنهجة، ضمن استراتيجية مدروسة تعكس أهدافنا وتطلعاتنا للمرحلة القادمة، من أجل تقديم نموذج يُحتذى به في العمل المستدام في القطاع المصرفي الفلسطيني.نفخر بما حققناه خلال رحلتنا في الاستدامة متطلعين إلى المزيد من المحطات المميزة والمثمرة فإن كل إنجاز هو دافع لإهداف وإنجازات وتطلعات أكبر وأعمق. إيماناً منا برسالتنا التي تهدف إلى ضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة.