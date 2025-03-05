حزب الشعب: قرارات القمة العربية ضرورية لمواجهة مخطط التهجير وتتطلب خطوات مباشرة ملموسة لتنفيذها ومواجهة رفضها من الاحتلال وأمريكا

وطن: قال حزب الشعب ، إن قرارات القمة العربية التي أكدت على التمسك بحقوق شعبنا المشروعة في الدولة والعودة وفي رفض مخططات تهجيره، وتبني خطة عربية موحدة لإعمار قطاع غزة، هي خطوة هامة وضرورية من أجل مواجهة المشروع الاسرائيلي - الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف حزب الشعب في بيانه وصل لوطن نسخة عنه أن قرارات القمة العربية ضرورية، ولكنها تتطلب متابعة تنفيذية فورية على كل المستويات كافة، وفي مقدمتها رفض التنصل الاسرائيلي من اتفاق غزة ومنع إدخال المساعدات له والتحضير لمواصلة العدوان على قطاع غزة بهدف تنفيذ مخطط التهجير.

وقال حزب الشعب، أن رفض "اسرائيل" لمقررات القمة العربية الطارئة وخطة إعمار غزة، وما صدر أيضاَ عن الإدارة الأمريكية من رفض لها، يؤكد الحاجة لمواجهة هذا الرفض بخطوات سياسية ملموسة على الصعيدين الرسمي والشعبي، عربياَ ودولياَ، في هذه المعركة المفتوحة التي يواصلها الاحتلال الاسرائيلي والإدارة الامريكية ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وضد مصالح الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها مصر والأردن ولبنان وسوريا.

وفي ختام بيانه، أكد حزب الشعب الفلسطيني على ضرورة المباشرة بتعبئة وطنية وشعبية شاملة على المستويين الفلسطيني والعربي، للتصدي لمؤامرة التهجير والهيمنة الأمريكية - الاسرائيلية على المنطقة، مشدداَ على ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني وعقد اجتماع عاجل وشامل على مستوى الأمناء العامين، لاستثمار زخم الموقف العربي في دعم صمود شعبنا، وفي دعم تحقيق الوحدة الفلسطينية على قاعدة مواجهة المخاطر الهائلة الماثلة أمامنا، وحماية حقوقنا الوطنية في التحرر والاستقلال والعودة، بما في ذلك تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.