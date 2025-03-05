الخليل: الاحتلال يفجر منزلي مُنفّذيْ عملية يافا

وطن: فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، منزلين لعائلتي منفذي عملية يافا مطلع أكتوبر الماضي، الشهيد محمد مسك والأسير أحمد الهيموني في الخليل.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وحاصرت المنزلين وأجبرت من فيهما على الخروج قبل تفجيرهما.

ونفذ الشهيد محمد مسك برفقة الأسير أحمد الهيموني عملية إطلاق نار في اوكتوبر الماضي في يافا، أدت وفق اعتراف الاحتلال إلى مقتل 7 مستوطنين وإصابة 16 آخرين بعضهم جراحه خطرة، فيما تبنت كتائب القسام العملية في حينه.