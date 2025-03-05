البيت الأبيض والاحتلال يرفضان خطة مصر لإعمار غزة.. متمسكون برؤية ترامب

رام الله - وطن: رفض البيت الأبيض الأمريكي الخطة التي تبنتها الدول العربية بشأن إعمار غزة دون تهجير سكانها، قائلا إنها "لم تعالج واقع غزة، وإن ترامب متمسك بمقترحه".

ولاقت خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين في إطار سيطرة الولايات المتحدة على القطاع تنديدا عالميا الشهر الماضي، وعكست مخاوف من تهجير الفلسطينيين.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ختام القمة العربية غير العادية بالقاهرة، "اعتماد البيان الختامي للقمة، وكذلك خطة إعادة إعمار وتنمية غزة"



ورحبت حركة (حماس) والسلطة الفلسطينية بالخطة، وانتقدتها إسرائيل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض برايان هيوز، ردا على سؤال ما إذا كان ترامب سيدعم خطة الزعماء العرب: "الاقتراح الحالي لا يعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليا، ولا يستطيع السكان العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة".

وأضاف: "الرئيس ترامب متمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس".

من جانبها، وصفت وزارة خارجية الاحتلال في بيان الخطة بأنها "مغرقة في وجهات نظر عفا عليها الزمن"، ورفضت الاعتماد على السلطة الفلسطينية، وشكت من أن الخطة تترك حماس في السلطة.

وانتقد متحدث الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين، ما اعتبره "اعتماد البيان على السلطة الفلسطينية والأونروا".

وادّعى متحدث خارجية الاحتلال أنه "على مدى 77 عامًا، استخدمت الدول العربية الفلسطينيين كبيادق ضد إسرائيل، وحكمت عليهم بوضع لاجئ إلى الأبد".

وواصل مزاعمه بالعودة لتبني ودعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير فلسطينيي غزة والاستيلاء عليها.