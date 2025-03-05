لماذا نعتقد بأن خطة إعادة إعمار غزة قد ولدت ميتة؟!

كتب محمد النوباني: لا اريد ان ادخل في سجال مع احد حول أن خطة إدارة وإعادة إعمار غزة التي طرحتها مصر وأصبحت خطة عربية بعد ان تم تبنيها اليوم من قبل قمة القاهرة العربية تعكس رفضا عربيا لخطة ترامب القاضية بترحيل سكان القطاع إلى مصر والاردن وتحويل القطاع إلى ريفيرا الشرق الاوسط؟ أم انها مجرد محاولة لإقناع ترامب بضرورة دمج الخطتين في خطة واحدة لتنفيذ مشروعه على نار هادئة لتجنب غضب محتمل من قبل الشعوب العربية؟.

فالشيء الاكثر اهمية في إعتقادي أن موازين القوى التي إستجدت في العالم بعد عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي في البيت الابيض والضربة القوية التي وجهتها إسرائيل للمقاومة اللبنانية وسقوط الدولة السورية في يد العصابات التكفيرية قد أدت إلى إنهيار النظام الرسمي العربي اكثر مما كان منهاراً، وبالتالي فإن مبادرتها قد ولدت ميتة للأسباب التالية:-

١-لأن مصر المرتبطة بمعاهدة سلام مع إسرائيل وعلاقات تحالفية متينة مع واشنطن ومعها الدول العربية التي تبنت خطتها، لا تمتلك لا الإرادة السياسية ولا الآليات والوسائل التي تمكنها من فرضها.

٢-لأنها وإن تقاطعت مع وجهة نظر ترامب بخصوص إنهاء ظاهرة المقاومة الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة إلا انها تتناقض مع خطته لترحيل سكان غزة وتحويلها إلى ريفيرا الشرق الاوسط.

٣- لأن حكومة نتنياهو التي تسلحت بدعم غير محدود من قبل ترامب وصل إلى حد تبني جوهر المشروع الصهيوني ببعديه الإجلائي والإحلالي لن تتضيع فرصة تاريخية تعتقد بأنها قد لا تتكرر لتحقيق اهداف الحرب من ناحية وحلم الحركة الصهيونية بتنظيف فلسطين من الفلسطينيين وجعلها يهودية كما هي انجلترا إنجليزية من ناحية أخرى.

٤-لأن حركة حماس التي لا زالت تحتفظ بورقة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لا زالت تحتفظ ابضاً بقوة عسكرية كبيرة لا يستهان بها في مختلف أنحاء القطاع وما لم تقبل بخطة اعادة الإعمار طواعية فلن يستطيع العرب اجبارها على قبولها.

بقي القول بأن قضية إعادة إعمار قطاع غزة ورغم أهميتها من ناحية إنسانية إلا انها يجب ان لا تنسينا بأن هناك بعداً سياسياً وحقوقياً لها.

فهي جزء من قضية دولة وعودة وحق تقرير مصير، وبدون النضال لحلها على هذا الأساس ومن خلال تعديل موازين القوى في المنطقة سوف نبقى ندور في حلقة مفرغة.