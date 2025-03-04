القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة "MQ9" أميركية انتهكت أجواء الحديدة

وطن: أعلن المتحدث باسم للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الثلاثاء، نجاح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاط طائرة أميركية من نوع "MQ9"، وذلك أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة.

وأوضح سريع أنّ "هذه الطائرة هي الـ15 التي تنجح دفاعاتنا الجوية في القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعماً وإسناداً لغزة ولبنان".

وأكد سريع أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على البلاد، ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحر الأحمر والبحر العربي، مشدداً على الاستعداد الكامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق نفسه، أكد المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن موقف اليمن ثابت في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، والقوات المسلحة اليمنية أعلنت استعدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الإسرائيلية في قطاع غزة.

وكان قائد الحركة، عبد الملك الحوثي، قد أكد أنّ "القوات المسلحة اليمنية تراقب في هذه المرحلة وتتابع مجريات تنفيذ الاتفاق في غزة وتطورات الوضع في جنين والضفة الغربية".

وشدد على "ثبات موقف صنعاء المعلن الواضح في جاهزيتها المستمرة واستعدادها الدائم لنصرة إخوتها في فلسطين".