استشهاد الشاب أحمد كيلاني برصاص الاحتلال شمال غرب نابلس

وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب أحمد مفيد كيلاني (18 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستعمرة "حومش" المقامة على أراضي بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار على الشاب كيلاني وتركته ينزف على الأرض، حتى ارتقى شهيدا، وقامت باحتجاز جثمانه.

وباستشهاد الشاب كيلاني يرتفع عدد الشهداء في جنين اليوم إلى ثلاثة، بعد استشهاد الشاب جهاد علاونة فجر اليوم في الحي الشرقي من مدينة جنين، واستشهاد الشاب أيسر السعدي في الحي الشرقي واحتجاز جثمانه.