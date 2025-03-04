شهيدان برصاص الاحتلال في بيت حانون

وطن: استشهد مواطنان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب أحمد عيد عبد العزيز المصري إثر إصابته بطلق ناري من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في شارع المصريين في بيت حانون، فيما استشهدت المواطنة حنين الكفارنة برصاص قوات الاحتلال في بيت حانون.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,405 شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,835 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.