"حماس" تدين استمرار إغلاق معبر رفح وتدعو القمة العربية للتحرك الفوري

وطن للنباء: أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح، معتبرة ذلك "جريمة حرب"، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

وفي بيان لها اليوم الثلاثاء، أكدت الحركة أن إغلاق معابر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ومنع دخول المساعدات والبضائع، يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تجويع السكان وتعميق معاناتهم لتحقيق أهداف سياسية.

وطالبت حماس الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، ومحاسبة قادته على ما وصفته بـ"الجرائم الممنهجة".

وفي سياق انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، شددت الحركة على أهمية اتخاذ موقف عربي موحد للضغط على الاحتلال لفتح المعابر، ووقف سياساته التي تستهدف المدنيين في غزة.

من جهته، أكد الناطق باسم حماس، حازم قاسم، أن الاحتلال يواصل سياسة التجويع في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي، مطالبًا القمة العربية باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الحصار الإسرائيلي.

يأتي ذلك في ظل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع البضائع إلى قطاع غزة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.