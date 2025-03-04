الصحة العالمية: 18 مستشفى من أصل 36 قيد العمل في غزة

وطن: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن 18 مستشفى تعمل في قطاع غزة من أصل 36 دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيتها وأخرجها عن الخدمة.

وأوضح غيبريسوس في منشور على منصة "إكس" الثلاثاء، أن 18 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة، بالإضافة إلى 11 مستشفى ميداني يقدمون خدماتهم الطبية للفلسطينيين.

وأشار إلى أن الوضع الصحي في القطاع كان أول المجالات التي تأثرت جراء الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي لأكثر من 15 شهرا.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن المستشفيات الحالية تعمل معظمها بشكل جزئي، فيما شدد على أن "أفضل دواء لقطاع غزة هو السلام".

وبدعم أمريكي ارتكبت "إسرائيل" بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.