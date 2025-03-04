تشييع جثمان الشهيد جهاد علاونة في بلدة جبع بجنين

وطن: شيعت جماهير بلدة جبع في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد جهاد علاونة الى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي الى منزل الشهيد في بلدة جبع جنوب جنين، حيث ألقت العائلة نظرة الوداع عليه.

وحمل المشاركون جثمان الشهيد على الاكتاف وجابوا فيه شوارع البلدة منددين بجريمة الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي على الشهيد ومنع نقله وتركه ينزف حتى أعلن عن استشهاده.

وأدوا صلاة الجنازة في مسجد البلدة، ثم ووري جثمان الشهيد الثرى في مقبرة البلدة.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على الشهيد علاونة اثناء تواجده في الحي الشرقي فجر اليوم واصابته برصاص الحي في الفخذ، ومنعت نقله حتى استشهد، كما اغتالت الشهيد أيسر السعدي واحتجزت جثمانه.

وبذلك يرتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ بدء العدوان الاسرائيلي غير المسبوق على مدينة ومخيم جنين قبل 43 يوما الى 29 شهيدا وعشرات الاصابات والمعتقلين.