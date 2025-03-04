القمة العربية تؤكد رفض تهجير سكان غزة وتدعو لإعادة الإعمار

وطن: أكد القادة العرب خلال القمة الطارئة التي عُقدت اليوم الثلاثاء في القاهرة على رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، مشددين على ضرورة دعم إعادة الإعمار وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

السيسي: نرفض التهجير وندعو لإعادة الإعمار

في كلمته الافتتاحية، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن القمة تنعقد وسط أزمة إقليمية بالغة التعقيد تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن "الحرب على غزة تهدف إلى تدمير سبل الحياة هناك، مما يدفع أهلها إلى الاختيار بين الفناء والتهجير".

ودعا السيسي إلى تبني خطة مصرية لحفظ حق الفلسطينيين في إعادة بناء وطنهم، مؤكداً أن بلاده تعمل على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي إدارة القطاع مستقبلاً. كما دعا إلى تقديم الدعم المالي لصندوق مقترح لإعادة الإعمار وتنفيذ الخطة.

الأمم المتحدة تحذر من التطهير العرقي

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عملية إعادة إعمار غزة لا تقتصر على الجوانب المادية، بل تشمل أيضاً تحقيق الكرامة والاستقرار، محذراً من أي محاولات للتطهير العرقي. وأضاف: "لا يمكن تحقيق العدالة دون مساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة دون أفق سياسي واضح".

كما أبدى غوتيريش قلقه إزاء الوضع في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن المنطقة شهدت أكبر موجة نزوح منذ عقود.

مواقف عربية موحدة ضد التهجير

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة رفض أي مخططات للتهجير وإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني واضح، داعياً إلى إعداد تصور عملي لإدارة القطاع وربطه بالضفة الغربية.

أما الرئيس محمود عباس، فقد شدد على تمسك الفلسطينيين بحقهم في البقاء على أرضهم، وأشاد بالخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية مستعدة لتولي إدارة غزة وأمنها ضمن إطار أجهزة أمنية موحدة.

بدوره، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن "لا سلام دون تحرير الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

"حماس": نرفض التهجير ونزع السلاح

في سياق متصل، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد القمة، مؤكدة أنها تتطلع إلى دور عربي أكثر فاعلية لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع.

ودعت الحركة إلى ممارسة ضغوط دولية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الجرائم بحق المدنيين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات اللازمة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، شدد القيادي في الحركة سامي أبو زهري، في تصريحات لوكالة رويترز، على رفض حماس القاطع لدعوات نزع سلاح المقاومة، قائلاً: "سلاح المقاومة خط أحمر، ولن نقبل مقايضته بإعادة الإعمار أو إدخال المساعدات".