قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس

وطن: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على بعض الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس، وسط إجراءات تفتيش للمركبات وتدقيق في هويات المواطنين، ما تسبب في أزمات خانقة على الحاجز.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فوريك شرق نابلس، ودير شرف غربا، ومنعت المركبات من الدخول والخروج من خلالهما.

يذكر أن قوات الاحتلال نصبت 10 حواجز بمحيط مدينة نابلس، وأكثر من 38 بوابة حديدية وأغلقت نحو 47 منطقة بالسواتر الترابية.