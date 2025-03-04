غوتيريش: هناك حاجة لإطار سياسي يضع أسس التعافي في غزة وإعادة الإعمار والاستقرار الدائم

وطن: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أدت لمستويات غير مسبوقة من القتل والدمار وسببت صدمة هائلة.

وقال، خلال مشاركته في القمة العربية، المنعقدة في القاهرة، إن الفلسطينيين في غزة عانوا فوق المقاييس المتخيلة، مشيرا إلى أن القمة العربية تشكل منتدى أساسيا للمسؤولية الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية وضمان السلام الدائم.

وشدد الأمين العام على ضرورة العمل بكل الطرق على منع عودة الأعمال القتالية والتي ستقود إلى المزيد من المعاناة، وأضاف أن المفاوضات الجدية حول وقف إطلاق النار يجب أن تستكمل دون أي تأخير.

وطالب بإزالة كافة العقبات التي تعرقل تدفق ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك أمر لا يخضع للمفاوضات.

وأضاف أن إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير كافٍ، بل هناك حاجة لإطار سياسي يضع أسس التعافي في غزة وإعادة الإعمار والاستقرار الدائم.

وقال إنه ينبغي أن يستند الإطار لاحترام حقوق الإنسان، ولا يمسح بتواجد عسكري طويل الأمد لإسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف: غزة ينبغي أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية، دون خفض مساحتها وإخضاع سكانها للنقل القسري، ويجب أن تشكل مع الضفة الغربية والقدس المحتلة، ينبغي أن تدعمها سلطة فلسطينية يقبلها الشعب الفلسطيني.