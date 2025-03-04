الاحتلال يداهم منازل ومباني سكنية ويحولها لثكنات عسكرية في مدينة طولكرم وضواحيها

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منازل ومباني سكنية في مدينة طولكرم وضواحيها، وحولت عددا منها لثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها.

وقالت مصادر محلية نقلا عن شهود عيان ومصادر محلية، إن قوات الاحتلال داهمت عمارة الددو القريب من مدخل مخيم طولكرم، واعتلت سطحها، وسط تفتيش وتخريب داخلها، في الوقت الذي داهمت منزل عائلة الفرعتاوي على شارع نابلس وأجبرت سكانه على إخلائه، تمهيدا لتحويله لثكنة عسكرية.

وأضافت، أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الخطيب في حي الرشيد بضاحية ذنابة شرق المدينة، وقامت بتفتيش المنزل لأكثر من ساعتين والعبث بمحتوياته، وأخضعت سكانه لاستجواب قبل إجبارهم على إخلائه وعدم العودة اليه قبل أسبوع، كما استولوا على منزل المواطن محمد كرسوع في الحي وحولوه الى ثكنة عسكرية.

وداهمت قوات الاحتلال عمارتي الزيتاوي وبدير في ضاحية ذنابة وسط تفتيش واسع داخلهما وتخريب محتوياتهما وإجراء استجواب ميداني مع سكانها، وحولت عمارة بدير لثكنة عسكرية، في الوقت الذي اعتقلت المواطن محمد العوفي من الضاحية واتخذته درعا بشريا أثناء مداهمتها للمنازل.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، وفي محيط المباني التي تستولي عليها، وسط فرض حصارها المشدد على المخيمين ومنع الدخول اليهما أو الخروج منهما.

وقال شهود عيان: إن مخيم طولكرم شهد اليوم انتشارا مكثفا لجنود المشاة في كافة حاراته وداهموا المنازل الفارغة وحولوها الى ثكنات عسكرية، مترافقا مع قيام جرافات الاحتلال تجريف واسع للبنية التحتية المدمرة بشكل كامل في شارع الوكالة.

وأضاف الشهود، أن المخيم يشهد تحركات لجيش الاحتلال وجرافاته بشكل يثير القلق من هذا التصعيد غير المسبوق.

في السياق ذاته، سلمت قوات الاحتلال اخطارات وقف العمل في البناء، لعدد من المنازل والبركسات الصناعية في الحي الغربي من ضاحية شويكة القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، بعد اقتحامها لسهل الضاحية وإطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين أثناء عملهم في المكان.