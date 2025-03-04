انتشال جثامين عشرات الشهداء من مقبرة جماعية في شمال قطاع غزة

وطن: انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، جثامين عشرات الشهداء من مقبرة جماعية في شمال قطاع غزة، ليتم تشييعهم ودفنهم في مقابر رسمية.

وأفادت مصادر محلية، بأنه تم انتشال جثامين نحو 40 شهيدا ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، ودفنوا في مقبرة جماعية في بلدة بيت لاهيا بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال آنذاك، مشيرا إلى أنه سيجري تشييعهم وإعادة دفنهم في مقابر رسمية.

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,405 شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,835 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 8 شهداء (7 شهداء انتشال، وشهيد متأثرا بجروحه)، و11 إصابة خلال الساعات الـ48 الماضية.