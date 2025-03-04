ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,405 والإصابات إلى 111,835 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,405 شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,835 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 8 شهداء (7 شهداء انتشال، وشهيد متأثرا بجروحه)، و11 إصابة خلال الساعات الـ48 الماضية.