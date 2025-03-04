بمشاركة الرئيس: انطلاق القمة العربية الطارئة في القاهرة

وطن: انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال القمة العربية الطارئة، بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ويُلقي الرئيس أمام القمة، كلمة عن تطورات الأوضاع في فلسطين.

وتأتي هذه القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهلنا، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وعندها يتحقق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

يتبع...