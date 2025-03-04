بيت لحم: إصابات بالاختناق خلال اعتداء الاحتلال على طلبة مدارس الخضر

وطن: أصيب عدد من طلبة مدارس الخضر بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة " التل" في البلدة القديمة، وهاجمت الطلبة، أثناء مغادرتهم مدارسهم، بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة بالاختناق.

وأضافت، أن جنود الاحتلال قاموا بملاحقة ومطاردة الطلبة على الشارع الرئيسي، وفي الأحياء الشعبية، ما خلق حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها المتكررة بحق طلبة مدارس الخضر، بهدف عرقلة المسيرة التعليمية.