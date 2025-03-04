استشهاد قائد القسام في جنين أيسر سعدية في اشتباك مسلح مع الاحتلال

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة انها تبلغت عصر اليوم من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الشاب أيسر عبد الحليم شاكر سعدية (21 عاما) برصاص الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين، وقد احتجز الاحتلال جثمانه.

وقالت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال قتل سعدية خلال اشتباك مسلح في الحي الشرقي في جنين.

ولفتت المصادر ان سعدية هو قائد كتائب القسام في جنين، وقد استشهد في اشتباك مسلح.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام في بيان لها "نزف إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارسًا من فرسانها الميامين الشهيد القسامي القائد أيسر عبد الحليم سعدية (السعدي) الذي ارتقى إلى العلا فجر اليوم بعد اشتباكه مع قوة صهيونية حاصرته في الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية"

وقالت القسام ان الشهيد "شارك في التخطيط والتنفيذ لعدة عمليات نوعية آلمت المحتل الصهيوني، فيما نجى خلال فترة مطاردته للاحتلال من عدة محاولات اغتيال جبانة"