المالية: صرف رواتب الموظفين غدًا بنسبة 70%

وطن: أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر ديسمبر/كانون الثاني 2024 غدًا الأربعاء، بنسبة لا تقل عن 70%، وبحد أدنى 3500 شيقل.

وقالت وزارة المالية"إنه بناء على هذه المعادلة، سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين راتبهم كاملًا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل".

وأكدت الوزارة أن المبالغ المتبقية ستظل حقًا قائمًا للموظفين، وسيتم صرفها فور تحسن الأوضاع المالية وتوفر الموارد اللازمة لذلك.