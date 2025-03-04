سامي مشعشع يكتب لوطن: ماذا دهانا؟ ما هذه البلادة!؟

بوست واحد عن "طبخة اليوم" وبوست عن 'فنان' غبي وتافه او 'مؤثر/ة' فيسبوكي/ة أغبى وأتيس، وقراءة بالفنجان لميشيل حايك وأشباهه تستحوذ على جل اهتمامنا وتفاعلنا ونبدأ بالإفتاء والتعليقات الغبية ونتناطح حول مضمون فارغ وعبر توظيف ادمغة فارغة محشوة بالترهات وسفاسف الأمور. اما ما يحصل لنا ويفعل بنا كمجموعة وكشعب تحت الاحتلال فترانا 'مشدوهين' و 'مشلولين' ومقنعين أنفسنا ان الدور القادم ليس علينا وان "الله غالب على امره" وان خرزتنا الزرقاء خاصتنا وحجابنا سيحمينا ويقينا من كل شيء.

انقسامنا السياسي (وحتى الاجتماعي والاقتصادي ان جاز التعبير) لم ينفع معه أي علاج وولم يشفه حتى بثا حيا لحرب إبادة وتهجير وترحيل لاهلنا وناسنا. لا يستثيرنا انقسامنا ولا نشير باللوم على حاملى معاول الهدم والتقسيم الداخلي ولا نغضب لوجود جيش جرار من القوى والمؤسسات والفصائل، كبيرها وصغيرها، وجمعيات وهيئات ومنظمات ودوائر وأطر كلها تدعي انها تمثلنا وتتحدث باسمنا ونحن لا نعرف سوادها ولا نعرف من هي وما هي وما مواقفها ان وجدت وما فعلها! لا أبالغ ان السواد الأعظم لا يعرف مثلا من هم وزراء السلطة وما يفعلون او ما هي مهامهم وأدوارهم في حيز جغرافي يتقلص مع كل ثانية. قادة وممثلين لا نعرفهم ولا يعرفوننا. مظاهرة 'تضامنية٬ مع غزة ان 'عصرتها' فلن تحشد إلا العشرات وفى أحسن الأحوال (وكيف تتضامن مع ذاتك في المقام الأول؟!). مطاعمنا عامرة واراجيلنا معمرة وبوفيهات إفطارنا الرمضانية وسهرات السحور وافرة وبين كل محل 'بيرغر' و'بيرغر' ومحل شاورما وشاورما يوجد 'كافيهات'، ونفتح 'مولات' ورا 'مولات' وقد استأنسنا بتوظيف اللغة الإنكليزية في مفرداتنا وفى تسمية محلاتنا وحتى أسماء كلابنا وقططنا التي نربي وندلل! نعيش وكاننا في واقع مناظر للواقع الحقيقي وكاننا في عالم رديف رديء من صنع الذكاء الاصطناعي!

مناهجنا تباح ودلال المغربي تغادر المشهد وسميرة توفيق تتسيده، ونخنع لشروط الممولين بأننا بداية إرهابيين برسم ان نثبت لهم أننا لسنا كذلك. تلغى الاونروا وما تمثله لنا أمام أعيننا وتهدم المعاول حق عودتنا وتدمر كل مخيمات غزة ومعظم غزة ويطرد سكان مخيم جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة وتدمر منازل ومنشات وبنى تحتية ونتفاعل مع الخبر ببرود ناهيك عن تفاعل حي، ناهيك عن حراك شعبي واسع ابعد من بوست متعب ب "لا حول ولا قوة إلا بالله" تقال وتكتب دون ان تستنفذ الهمم والفعل.

نلتفت لكل شيء ثانوي ونتقاتل ونقتل على صفة سيارة او على دور في محل للقطائف وعلى كل شيء إلا ما يحصل على أرضنا وشعبنا وعرضنا وأحلامنا وغدنا.

واقعنا يعيش انفصاما فى شخصيته بين حفنة مقاومة وصلبة وجمع عفير يعيشون تجليات عصر التفاهة اذ بسطت سلطانها.