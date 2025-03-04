لايف للإغاثة والتنمية: واجهنا التحديات وكنّا المستجيبين الأوائل في إغاثة غزة

وطن: أكد د.عبد الوهاب علاونة مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة لايف للإغاثة والتنمية في فلسطين على دور "لايف" في دعم غزة منذ عام 2003 قائلاً: " كانت "لايف" من المنظمات القليلة التي قدمت المساعدة في أول 24 ساعة بعد بدء الحرب في غزة في 2023، حيث كان لخبرتها في الميدان على مر 21 عاماً دور كبير في الاستجابة السريعة، وتيسير مرور شاحناتها الإغاثية عبر أكثر من معبر.

ووفرت المؤسسة 29,058 وجبة طازجة خلال عام، و4,774 سلة طعام جاهز تكفي أسرة 8 أفراد لمدة شهر ، كما أعدت الخبز لـ3,000 أسرة عندما توقفت فيها المخابز عن العمل، وقامت بتوفير الطحين عبر أكثر من قافلة والتي غطت احتياج 359,000 فرد، هذا إلى جانب السلال الغذائية والتي تحتوي على جميع الاحتياجات الأساسية لـ 249,165 فرد، وتوصيل لحوم 315 أضحية تم تعليب لحومها لـ 50,000 فرد، وقامت بتوزيع زجاجات المياه لـ 7,200 أسرة نازحة، بالإضافة إلى توفير 11,650,000لتر من مياه الشرب، والعمل على إعادة تشغيل مضخات المياه والآبار التي كانت قد توقفت، حيث غطت احتياج أكثر من 500,000 فرد.

ولمواجهة مشكلات الجهاز الهضمي وسوء التغذية، ورغم غلاء الأسعار عملت "لايف" على توزيع احتياج 31,500 شخص من الخضروات الطازجة المتنوعة.

مشروع بناء المخيمات لحين عودة النازحين إلى بيوتهم !

و يضيف علاونة قائلاً: "كان التحدي الأكبر هو الخيام الرديئة التي كانت تدخل غزة، لذلك تعاونت "لايف" مع بعض المؤسسات الشريكة في مشروع " مخيمات لايف النظامية"، والذي تكون من 5 مخيمات تم بنائها في وسط وجنوب القطاع، وقد أٌسست فيها خيام قوية وفقاً للمعايير المطلوبة، وبها وفرت الإيواء لـ7,000 شخص، والتي كانت سهلة الفك والتركيب لتناسب النزوح المتكرر، ومضادة للنار حيث حافظت على أرواح المدنيين، وقد تضمنت كل خيمة مستلزماتها من الفرش والأغطية وغيرها، بالإضافة لصيدلية طبية في كل مخيم، و23 دورة مياه، والواح طاقة شمسية تخدم أكثر من 7,000 فرد، إلى جانب تأسيس أكاديمية "لايف" التعليمية التي ضمت 1600 طالب ومشاريع الدعم النفسي للأطفال في الخيام التعليمية التي استفاد منها 900 طالب وطالبة.

وتم توفير 5.100 من الأغطية والبطاطين، والملابس الشتوية الثقيلة لـ 4025 فرد معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، وطرود مستلزمات الأطفال من الحليب والحفاظات ومواد النظافة الشخصية، والطعام المدعم بالفيتامينات.

كما عملت " لايف" على توفير المستلزمات الطبية، فقد تم إدخال 15 قافلة لتغطي احتياج 3 مستشفيات رئيسية في القطاع خلال العام، ومنتجات التعقيم والعناية الشخصية ولوازم الفتيات لـ 46,410 شخص.

وفي الوقت الحالي تعمل "لايف" على بناء مخيمين جديدين في حي الزيتون وذلك لإيواء عدد أكبر من النازحين خلال هذا الشتاء القارس، بالإضافة لتكثيف عمل الفريق الميداني في جميع أنحاء القطاع لتوفير السلال الرمضانية والوجبات الطازجة.



624 مليون دولار من المساعدات الإنسانية

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة لايف للإغاثة والتنمية Life For Relief And Development مؤسسة إنسانية عالمية تأسست منذ أكثر من 32 عاماً في الولايات المتحدة الأميركية، وتتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

مما أهلها للحصول على تصنيف 95% على موقع Charity Navigator، وأوصت بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وانتخبتها منظمة Impactful Ninja كواحدة من أفضل المنظمات الإنسانية في الولايات المتحدة.

ووفقاً لإحصاءات العام 2024 للأمم المتحدة فقد انفقت "لايف" 624 مليون دولار من المساعدات الإنسانية رآها المتبرعون في مشروعات على الأرض، لذلك حصلت المؤسسة على المركز الثالث كأفضل مؤسسة تقدم المساعدات الإنسانية، وحصلت على المركز الخامس لأفضل مؤسسة تعمل في فلسطين، والمركز الخامس لأفضل مؤسسة عملت على مكافحة الفقر حول العالم.