الاحتلال يهدم منزلا في بيت حنينا شمال القدس المحتلة

رام الله - وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

ووفقًا لمصادر محلية، اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، برفقة جرافات عسكرية، البلدة وشرعت بهدم منزلٍ تبلغ مساحته 120 مترًا مربعًا، يعود لعائلة الشروطي.

من جانبها، وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ سلطات الاحتلال 79 عملية هدم خلال شهر شباط الماضي، استهدفت 156 منشأة، من بينها 109 منازل مأهولة، و5 غير مأهولة، بالإضافة إلى 34 منشأة زراعية وغيرها.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات الهدم تركزت في عدة محافظات، حيث شهدت الخليل هدم 55 منشأة، تلتها جنين بـ26، ثم القدس بـ19، وسلفيت بـ15.