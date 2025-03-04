الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية للقمة العربية: يجب التحرك لوقف العدوان على غزة وادخال المساعدات والتصدي لخطة ترامب بشأن تهجير غزة

رام الله - وطن: دعت النساء الفلسطينيات في نداء موجه للقمة العربية الطارئة إلى تحرك فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، شمال الضفة الغربية، ومخيمات اللاجئين، محذرات من محاولات الاحتلال لإعادة تشكيل الواقع السياسي والجغرافي وطمس حق العودة.

وأكدت النساء في رسالة وجهها الاتحاد العام للمرأة باسمهن جميعا وصل لوطن نسخة عنها، على ضرورة وضع خطة عربية شاملة لإغاثة الشعب الفلسطيني المنكوب، تتضمن إدخال المواد الأساسية المنقذة للحياة من غذاء، مستلزمات صحية، وقود، خيام إيواء وكرفانات، إلى جانب تقديم خطة واضحة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

كما شددت النساء الفلسطينيات على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على وحدانية التمثيل الفلسطيني ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، مع رفض أي محاولات للتدخل الخارجي في الشأن الفلسطيني، باعتبار ذلك خطوة ضرورية نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

نداء صادر عن النساء الفلسطينات موجه للقمة العربية الطارئة كما وصل لوطن:

بإسم النساء الفلسطينات يتوجه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمؤسسات النسوية إلى اجتماعكم الموقر المنعقد في القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 4/3/2025 ويحدونا الامل بوحدتكم ووحدة موقفكم لدعم صمود الشعب الفلسطيني والتصدي لعدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر منذ ما يزيد على خمسة عشر شهرا ارتكب خلالها جريمة الإبادة الجماعية راح ضحيتها مئات الالاف من ابناء شعبنا بين شهيد وجريح وأسير، وتدمير البنية التحية وتحويل قطاع غزة لمنطقة غير قابلة للحياة البشرية، بينما يستمر في تكريس نظام الفصل العنصري وتهويد مدينة القدس وتقطيع أوصال الضفةالغربية.

تتطلع النساء الفلسطينات لموقف عربي واضح للتصدي لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي دعا فيها لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وتحويله إلى منتجع سياحي ما يعتبر تطهير عرقي مخالف لقواعد القانون الدولي، كما تتطلع النساء الفلسطينات إلى موقف عربي حازم لرفض المخططات الاسرائيلية والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل الجاد لانهاء الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية لعام 2002 ، والتي تنص على حق تقرير المصير والعودة للشعب الفلسطيني واقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس؛ فلا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية حلا سياسيا لا حلول مجتزأة اقتصادية و حياتية .



و تدعوكم النساء الفلسطينات إلى:

- العمل على الوقف الفوري والمستدام للعدوان في الأراضي الفلسطينية كافةً وفي المقدمة قطاع غزة ، وكذلك شمال الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين اللتي يستهدفها الاحتلال بالتدمير والتهجير لاعادة تشكيل الواقع السياسي والجغرافي ومحاولات وأد حق العودة.

- ⁠وضع خطة عربية شاملة لإغاثة شعبنا المنكوب وادخال كافة المواد المنقذة للحياة من الأغذية والمستلزمات الصحية والوقود وخيام الإيواء والكرفانات.وتقديم خطة واضحة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

- ⁠التأكيد على وحدانية التمثيل الفلسطيني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية ونزع كافة الذرائع الواهية هروباً من الاستحقاق السياسي بانهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والتصدي لكافة محاولات التدخلات الخارجية في الشأن الفلسطيني



الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

والأطر والمؤسسات النسوية