الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، سبعة شبان فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من نابلس وهم: غيث رواجبة، ليث فريح دويكات، وأحمد جهاد رواجبة.

ومن طولكرم، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سامر فقهاء بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

أمّا في بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خالد خليل شحادة (32 عاما)، وعلي محمد شحادة (25 عاما) من منطقة وادي معالي وسط المدينة.

وشملت الاعتقالات الإسرائيلية، الشاب فوزي الجنيدي من مدينة الخليل، بعد مداهمة منزل ذويه والعبث في محتوياته.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال حي رام الله التحتا واعتقلت الشاب احمد محمد ابو عرام ، ومن بلدة ابو شخيدم اعتقلت الشاب سمير رافي الزير.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وحولت منزلا الى ثكنة عسكرية، وحققت ميدانيا مع المواطنين