استشهاد الشاب جهاد علاونة برصاص الاحتلال في جنين

وطن: استشهد اليوم اثلاثاء الشاب جهاد علاونة برصاص الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي فالمدينة ودفعت بتعزيزات عسكرية وجرافات، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها القوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة الشاب علاونة بجروح خطيرة قبل أن يُعلن عن استشهاده لاحقًا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ43 على التوالي، مخلّفا 28 شهيداً وعشرات الإصابات، ودمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات.